Новости Одессы и Одесской области

В Одессе люди не смогли попасть в укрытие: что говорят в мэрии

В Одессе люди не смогли попасть в укрытие: что говорят в мэрии

В одесских пабликах распространяют видео и фото с укрытиями, в которые невозможно попасть во время воздушной тревоги. Это вызвало бурю негодования среди горожан, в мэрии пообещали разобраться.

В соцсетях сообщают, что днем 11 августа во время воздушной тревоги два укрытия оказались закрыты: в парке Победы и на пляже «Дельфин».

В закрытом укрытии на пляже «Дельфин» на двери указали, что «ключи у администрации», однако по указанному номеру трубку никто не взял.

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закрыто укрытие

 

На произошедшее отреагировала вице-мэр Анна Позднякова, которая пообещала разобраться в ситуации.

«Полностью разделяю возмущение анонимных авторов — это недопустимо. В ситуации разберемся. Такого быть не должно.
При этом, в этих же телеграм-каналах распространяется информация о том, что укрытия принадлежат КП «Сервисный центр». Информация действительности не соответствует. Тем не менее. Случай требует реакции от местных властей и она будет», — заверила заместитель мэра.

Напомним, в конце июля Одесская ОГА официально подтвердила возобновление работы пяти пляжных зон на популярном пляже Ланжерон. Однако путь от самых отдаленных пляжных зон до этого укрытия составляет более 700 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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