Мобилизация: чего ждать после 16 июля?

Что будет после обновления данных?

Для тех, кто обновил данные, есть два пути: или такие люди сразу получают повестки, или остаются в резерве и ждут возможного приглашения в ТЦК (бывшие военкоматы) или на ВВК (военно-врачебная комиссия).

Конечно, речь не идет о тех, кто имеет бронирование или кого признали непригодными. По статистике, такие люди обновляют свои военно-учетные данные более смело.

Как будут наказывать уклонистов?

А вот тех, кто данные не обновил, может ждать много неприятностей: от штрафов (с возможной последующей блокировкой счетов за их неуплату) и лишения права управлять транспортом до объявления в розыск и вплоть до уголовной ответственности (с последующим заключением).

Напомним, что после 16 июля тем, кто не обновил данные, могут присылать повестки по почте на те адреса регистрации, которые есть в базах ТЦК, даже если человек там не проживает. Повестка будет при любых обстоятельствах считаться врученной. Даже если человек ее не получит, то будет считаться, что он ее получил и проигнорировал. Далее на «уклониста» начнут накладывать соответствующие санкции.

Освобождает ли уплата штрафа от военной службы?

Конечно, уплата штрафа не освобождает от военной службы. То есть здесь военнообязанного может ждать двойное или даже тройное наказание. Наложение штрафа — это следствие административной ответственности за то, что человек не обновил вовремя свои данные или, например, проигнорировал первую повестку. Далее лицо могут ждать более жесткие меры воздействия.

Неуплата штрафа также несет в себе определенные риски. Хотя человек может даже не знать, что на его имя выписан штраф.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Информация о наложении штрафа отображается в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Там можно самостоятельно проверить, оштрафовали человека или нет.

Поиск информации через указанный веб-сайт можно осуществлять путем ввода, например:

фамилии, имени, отчества, даты рождения должника;

фамилии, имени, отчества взыскателя;

номера исполнительного производства.

Сколько штрафов могут выписать?

Сейчас сумма штрафа за нарушение мобилизационного законодательства составляет от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Некоторые адвокаты отмечают, что повторное нарушение требований ТЦК может привести к новым штрафам. Гражданин может получать штрафы регулярно — нет ограничений на количество присланных повесток и штрафов, которые могут быть наложены.

Суммарная задолженность в размере 160 тысяч гривен дает право исполнительной службе не только арестовывать счета и имущество должника, но и заниматься их фактической реализацией (продажей).