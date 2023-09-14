Трудная дорога на левый берег: как одесситы воюют на Херсонском направлении

Херсон стал одним из первых городов Украины, на улицы которого обрушилась война. В марте 2022-го город оказался под оккупацией. А после освобождения чуть ли не ежедневно подвергается обстрелам. Множество женщин и детей, спасаясь от опасности, вынуждены переехать в Одессу. А одесситы участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении, стремясь полностью освободить украинские земли.

Гранатометчик Андрей: «Каховский плацдарм планируем взять»

Журналист нашего издания Андрей отправился в военкомат 25 февраля 2022 года. Сегодня он гранатометчик в бригаде Сил территориальной обороны. Освобождал Николаевскую и Херсонскую области. До сих пор продолжает воевать на Херсонском направлении. Получил медаль «За ранение».

Бригада Андрея участвует в десантировании и закреплении на левом берегу Днепра. Переправляются туда на лодках — налегке. В тылу противника уничтожают технику, личный состав, перекрывают дороги, устраивают диверсии.

— Конкретно — занимались разведкой боем, — рассказывает Андрей. — Чтобы понять, какие силы есть у противника.

Ротация десанта длится семь дней.

— Семь дней — это очень много, — делится военный. — Если бы не жгли нас по ночам, если бы «градами» не поливали, было бы терпимо. За все время уничтожили несколько танков, боевую ремонтно-эвакуационную машину, несколько БТР и БМП. Положили порядка сотни личного состава противника.

Противник, по словам Андрея, использует тактику «мясных штурмов».

— Натыкаются на отпор — мы их там много кладем. А технику кладет наша дальнобойная артиллерия. Такое чувство, что вся Украина у нас за спиной. Русские за своими не возвращаются, — отмечает защитник. — Хотя они любят кричать, что «своих не бросают». Мы их не хороним — это не наше дело.

А вот наших потерь, по его словам, было на удивление немного. Не так много и тяжелораненых.

— У нас очень быстрая ротация, — рассказывает Андрей. — Если кто-то контужен, получил взрывную травму, за ним приходит лодочка, и человека меняют.

Правда, пункт эвакуации на левом берегу — за три километра от позиций. Нести раненого или убитого надо по тропинке, расчищенной от мин. В посадках вообще нужно ходить только по определенным тропинкам. Шаг в сторону — можно подорваться.

На берегу Днепра закрепиться сложно — окопы выкопать невозможно. Два штыка лопаты — и уже вода.

— До колена копаешь — вода, — воспоминает Андрей. — Поэтому приходится возводить из мешков с песком брустверы, деревьями обкладывать. Окопчик неглубокий получается — типа шалашика. Ни от чего не спасает. Меня, например, при обстреле просто выкинуло оттуда — подбросило вверх. Потерял сознание, оказался в госпитале с сотрясением мозга.

Пока что линию обороны украинские бойцы не прорвали. Россияне на левом берегу, по словам Андрея, очень хорошо укрепились, заранее подготовились. В частности, создали систему подземных ходов.

— Выкопают для танка огромный капонир, он оттуда выехал, настрелял и опять заехал. Ищи потом этот танк. К тому же российские войска на левом берегу достаточно обеспечены, — не скрывает военный. — Есть авиабомбы. Очень много дронов. Они 24/7 за нами наблюдают. Могут нести и всевозможные «подарки» — взрывчатку, гранаты. Услышав их жужжание, нужно замереть. Начнешь двигаться — сенсоры, обнаружив движение, дадут оператору сигнал, а он наведет артиллерию.

Для того чтобы окончательно выбить противника с левого берега, потребуется установить понтонные переправы для техники. Для прорыва, по выражению Андрея, нужен «железный механизированный кулак».

— Не знаю, как далеко мы сможем продвинуться, но Каховский плацдарм планируем взять, — делится планами Андрей. — Мне бы очень хотелось, чтобы зиму я встретил на том берегу — в Олешках или в Казачьих Лагерях.

Связист Евгений: «Связь — это нерв войны»

До войны Евгений был музыкантом в популярной одесской группе, работал инженером. В последний год перед войной вел бизнес по прокату музыкального и светового оборудования.

15 марта 2022 года пришел добровольцем в военкомат. В армии получил звание младшего сержанта и специальность «радиотелефонист». В бригаде занимается связью. Имеет награду «Знак почета».

На Херсонском направлении Евгений находится с декабря 2022 года.

— Особенность ведения боевых действий здесь — это то, что между нами и противником есть река. При обороне это прекрасное препятствие, но для наступления — это большая халепа, — подчеркивает боец.

Для связиста, убежден Евгений, очень важно быть универсальным солдатом и хорошо ориентироваться в ситуации, понимать рельеф, на котором идут боевые действия, знать позиции. Безусловно — хорошо разбираться в оборудовании связи, принципах его работы и настройках.

— В армии говорят: «связь — это нерв войны». И, честно говоря, я понял, что это не просто слова, — делится Евгений. — Стрелковое сражение, наведение артиллерии, эвакуация, взаимодействие подразделений на поле боя — без связи никуда.

Чаще всего, по словам защитника, слышишь, как связистов ругают. Потому что когда связи нет — это заметно всем. Но сама работа связиста замечается редко. Зато о связи на войне много шуток. Например, такая вот военная острота: «Связь — она либо только что была, либо скоро будет».

Вместе с тем иногда радиостанция — это единственное, что соединяет бойца в окружении со «своими».

— Когда ты слышишь, как боец шепотом из тайника передает информацию о противнике: «пять орков только что прошли мимо меня в двух метрах», то очень четко понимаешь, насколько важна твоя работа и как все тонко, — подчеркивает Евгений. — А когда по колонне противника бьет артиллерия, и этот боец возвращается к своим, понимаешь, что ты приложил к этому руку.

Стрелок Сергей: «Мы будем выгонять русских, закрепляясь на островах»

До войны работал в торговой сети. 28 февраля 2022 года пошел в военкомат. Получил должность «стрелок разведывательной группы». За полтора года сделал военную карьеру от солдата до старшего сержанта. Награжден «Знаком почета». При выполнении боевого задания был контужен.

Сергей участвовал в освобождении Николаевской области. С середины декабря — плотно осел в Херсонской. Сейчас, по его же выражению, «осуществляет боевые действия на рубеже столкновения с врагом». В частности — над островами в устье Днепра. И, по словам Сергея, наши воины постепенно продвигаются по островам к левому берегу.

— Мы будем выгонять русских, закрепляясь на островах, — говорит Сергей. — А когда окончательно закрепимся на левом берегу Днепра, отрежем противника от нескольких ключевых населенных пунктов, перекроем дороги. Русским останется только уйти. Будет освобождена Кинбурнская коса, и это даст свободно вздохнуть Очакову.

Конечно, не скрывает боец, хотелось бы осуществить эту операцию до ноября. Пока есть «зеленка». Потом листва опадет, и воевать станет намного сложнее. Но Сергей не считает, что климатические условия смогут существенно повлиять на замораживание конфликта.

— У нас прекрасно работает западная артиллерия, тяжелые бронированные машины, пулеметы и минометы. Они сделаны так, чтобы вести не менее эффективные боевые действия и при минусовой температуре, — отмечает военный. — Правда, зимой маневрирование становится сложнее: огневые позиции переходят в стационарное состояние. А позиции врага надо разнести! И это — вопрос времени и сноровки наших воинов.

Конечно, будет тяжело и местами холодно, не скрывает Сергей. Но ребята, хотя и устали, готовы к любым испытаниям. Потому что воюют за свою страну, свою землю, свою свободу.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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