Новости Одессы и Одесской области

Одесщина — военным: почему громады должны перечислять финансы в область, а не напрямую военным?

Одесщина — военным: почему громады должны перечислять финансы в область, а не напрямую военным?

Финансовые новости разносятся моментально. Это когда водопроводчик кран в люке на три квартиры отремонтирует, — шума нет. Овации слышны от жильцов этих самых квартир. Или брань, ежели вода все равно не поступает на этаж. Остальному окружающему бедолаг сообществу — все фиолетово.

Но вот когда речь заходит о пересмотре бюджетов села, районного центра или областной столицы, тут, как говорят в Одессе, поднимается настоящий «геволт». Перевожу с «одесского» на нормальный: шум, гам, базар.

Так произошло после публикации письма начальника областной военной администрации Олега Кипера от 11 августа 2023 года. Прочитал я его в телеграм-канале «Новости Одесса». Я числюсь в тамошних подписчиках, ибо из этого источника узнаю о включении сирены тревоги и отбое. Суть текста сводится к простым тезисам. Излагаю. Предлагается всем громадам области перечислить «свободный финансовый ресурс» в областной бюджет. В приложении указывается, кто и сколько обязан отстегнуть. 

Полагаю, глава областной военной администрации решил распространить на весь регион инициативу Одесского городского совета от 4 августа 2023 года. На внеочередной сессии мэр Геннадий Труханов заявил, что по итогам полугодия город не только выполнил, но и перевыполнил плановые показатели. Поэтому появилась возможность перераспределить средства для различных программ. Общая сумма свободных средств составляет чуть больше 400 миллионов гривен.

— А потому, — сказал дальше городской голова Одессы, — часть денег пойдет на увеличение финансирования социальных программ и помощь военным.

С точки зрения закона

Игорь Розов

Игорь Розов

У меня все-таки есть несколько вопросов. Первый — это как быть с записанными в законе о местном самоуправлении параграфами, которые четко перечисляют статьи расхода бюджета? Понятно, что и военный губернатор, и его представители на местах действуют во благо и из патриотических побуждений. 

Но у нас есть несколько «фискальных» служб, которые не берут в голову указанные выше мотивы, а требуют четкого исполнения законодательства. Кто защитит глав районных администраций от этих «карающих мечей», не берусь ответить. Ибо ни у военного губернатора, ни у местных советов нет таких полномочий.

Из объективного анализа финансового положения районов области ясно: оно явно не конкурирует с бюджетом Одессы. И тут нет ничего странного. Даже во время войны город имеет — пусть урезанные! — источники доходов. Впрочем, понимают ситуацию и в областном правительстве: разные районы должны перевести разные суммы. Следовательно, перед принятием такого решения был проведен анализ. Что — хорошо.

А почему не напрямую военным?

Теперь о втором вопросе, на который хотелось бы получить ответ. Излагаю. А почему эту самую финансовую помощь нашим военным надо перечислять из районных и городских бюджетов в областной, а не сразу на счет Министерства обороны? 

Если в военном ведомстве еще не открыт такой расчетный счет, то исправить оплошность можно в течение одного рабочего дня. И тогда люди, знающие свое дело, подсчитав суммы, пришедшие из разных уголков страны, с толком и пониманием ситуации закупят для бойцов то, что им надо в первую очередь. Зачем «крутить» деньги по разным банкам, если можно передать защитникам быстро и вовремя?

Игорь Розов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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