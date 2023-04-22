Новости Одессы и Одесской области

В Одессе придумали как ловить дроны-камикадзе сетями

В Одессе придумали как ловить дроны-камикадзе сетями

В Одессе разработали способ борьбы с иранскими дронами-камикадзе – для этого они предлагают использовать… рыболовные сети.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский волонтер Геннадий Сульдин, известный как автор приложения «єППО».

По его словам, дрон, вес которого составляет 12 кг, летящий со скоростью более 100 км/ч создан для одного полета без какого-либо резерва прочности и легко ломается при столкновении с крепкой полимерной сеткой. И поэтому боевая часть дрона подрывается на условно безопасном расстоянии от защищаемого объекта, например, от радиолокационной станции или зенитно-ракетного комплекса.

«В поиске надежного варианта защиты от ланцетов (разновидность дронов – ред.) сработало самое дешевое решение на уровне «оружия из г…на и палок»,

– отмечает Сульдин.

Он также отметил, что волонтеры уже собрали 10 сеток для локаторщиков Воздушных сил Оперативного командования «Юг» и сейчас собирают информацию по количеству и размерам сеток от зенитчиков и подразделений ПВО сухопутных войск, а также Военно-морских сил.

«Понятно, что сеток нужно будет сотни, да еще и на вчера. Друзья, распространяйте эту информацию. Чтобы о полезном опыте быстро узнали военные, волонтеры и блогеры.
Тех, у кого есть рыбачьи сетки, просим принести их. Мы скоро передадим их зенитчикам и локаторщикам всех родов войск. Это в прямом смысле спасет жизнь бойцов и боевую технику нашей противовоздушной обороны»,

– призывает Сульдин.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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