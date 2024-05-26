Как заведующая прицефермой стала летчицей

После рассказа о летчике Валерии Чкалове (применительно к одесской топонимике), вполне логично будет вспомнить и о том, что были в Одессе и улицы Полины Осипенко и Валентины Гризодубовой. Первая из них сейчас называется Средней, а вторая нынче – Картамышевская. Итак, кем же были эти дамы, и как здесь при делах Чкалов?

Если вкратце, то обе они героические летчицы той же эпохи, и если всесоюзную популярность Чкалова мы сравнили с гагаринской, то этих двух героинь (и Героев Советского Союза) народ знал и уважал, как впоследствии первую женщину-космонавта Валентину Терешкову (увы, сейчас, в результате, вероятно, старческого слабоумия, последняя демонстрирует ненависть к Украине).

Полина Осипенко родилась в 1905 году в селе Новоспасовка Бердянского района Запорожской области, была девятым ребенком в семье. Окончила начальную школу, курсы птицеводов. Работала заведующей колхозной птицефермой.

Как-то у ее деревни сел самолет и из кабины вышла женщина. Полина загорелась мечтой об авиации. Ее первый муж Степан был военным летчиком. В 1931 году уехала из села к нему в часть, где он подготовил жену к поступлению в школу военных пилотов. А затем супругов-летчиков намеренно разлучили, отправив его на службу в другие края.

В 1936 году мужа Осипенко репрессировали, документы о его существовании уничтожили. След Степана потерялся в исправительно-трудовом лагере под городом Баку после марта 1941 года.

Тем временем Полина окончила авиационную школу, стала летчиком-истребителем. Летом 1937 года она побила три мировых рекорда высотных полетов. В 1938 году она возглавила беспосадочный перелет Севастополь – Архангельск, ее экипаж установил также международный женский рекорд дальности полета по замкнутой кривой.

Вскоре три летчицы – Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова должны были осуществить беспосадочный перелет из москвы в Комсомольск-на-Амуре. Но из-за сложных погодных условий они не нашли аэродром посадки, а очутились с пустыми баками у Охотского моря.

Гризодубова – командир самолета – решилась на жесткую посадку на лес. Расковой было приказано выпрыгнуть с парашютом, через 10 дней ее нашли в лесу живой. Гризодубова и Осипенко остались в самолете и тоже выжили!

Экипаж установил рекорд по дальности перелета среди женщин протяженностью 6450 км, и каждая из трех летчиц получила звание Героя Советского Союза.

Полина Осипенко погибла в авиакатастрофе в мае 1939 года во время учебно-тренировочного полета на новом самолете.

Гризодубова летала с детства и стала командиром полка

Теперь о Валентине Гризодубовой. Она родилась в Харькове в 1909 году, дочь изобретателя и летчика Степана Гризодубова. Первые два собранные его руками аэроплана отрывались от земли лишь на несколько секунд, а третий уверенно взлетел.

Уже в два с половиной года Валентина поднялась в небо на отцовском аэроплане, привязанная к отцу ремнями. В студенческие годы – аэроклуб, затем летно-спортивная школа. В 1929 году поступила в школу летчиков-инструкторов. Закончив ее, подготовила десятки молодых летчиков.

В 1934-1935 годах была летчиком агитэскадрильи, облетела почти всю страну на различных типах самолетов того времени, агитируя девушек поступать в аэроклубы. Летала над Памиром, Кабардино-Балкарией, Ферганской долиной.

В октябре 1937 года Гризодубова установила пять мировых авиационных рекордов для женщин на спортивных легкомоторных самолетах, в том числе 24 октября 1937 года Гризодубова вместе с Мариной Расковой установили рекорд дальности по прямой.

24-25 сентября 1938 года Гризодубова в качестве командира экипажа вместе с Осипенко и Расковой совершили беспосадочный перелет (о нем – выше) из москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полета (за 26 часов 29 минут покрыто расстояние в 6450 км).

В 1939 году была назначена начальником Управления международных воздушных линий Гражданского воздушного флота СССР. В годы Второй мировой войны командовала авиаполком дальнего действия. Это был первый случай, когда командиром мужского полка была назначена женщина.

На май 1943 года Гризодубова лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 – ночных) на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на фронт и для связи с партизанами. И при этом за всю войну она получила только один орден: ее «съело» начальство за то, что «баба взялась не за свое дело».

Когда в списке представленных к медали «За оборону Ленинграда» не оказалось командира полка, летчики отказались принимать медали. Конфликт разрешился после личного визита командира корпуса, который вручил медаль Гризодубовой, и тогда ее подчиненные согласились на получение награды.

С 1946 года Гризодубова – в запасе. Трудилась над развитием авиатехники, занималась общественной работой. Дожила до 1993 года…

Судьба Марины Расковой и странное переименование

Автору этих строк следует признаться, что, готовя этот материал, я не смог докопаться до глубины глубин в такой вот ситуации: с 1939 по 1958 гг. была в Одессе улица (переулок) Гризодубовой. И вдруг с ноября 1958-го – уже Марины Расковой. А с лета 2009-го это Картамышевская.

Что касается Расковой, она родилась в 1912 году, жизнь прожила короткую, как и Осипенко: она в 1943 году погибла в авиакатастрофе при перелете во главе эскадрильи на фронт в сложных метеоусловиях.

Вы также можете узнать: От Лузановки до Люстдорфа: откуда появились названия исторических районов Одессы.