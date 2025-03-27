Чому острів, покритий льодом, назвали «Зеленою землею»

Для початку – трохи історії та географії. Адже для більшості з нас Гренландія – це terra incognita, невідома земля (цією латинською фразою з давніх часів у картографії позначали невідомі території).

Гренландія – найбільший острів у світі. Він є автономною одиницею в складі Данського королівства. Омивається острів Атлантичним та Північним Льодовитим океанами. Площа його – майже 2 мільйони 200 тисяч квадратних кілометрів, розміри – 2700 на 1300 км. Населення близько 57 тисяч осіб, найбільше населений пункт – містечко Нуук, близько 19 тисяч осіб.

Більше 80% території острова – під льодовим покривом і льодовиками. Лише дуже мала частина вільної від льоду землі придатна для землеробства. Це обмежує область заселення людьми вузькими прибережними смугами.

Ну і звідки, запитаєте, таке недоречне назва острова з арктичним кліматом!? Адже в перекладі Гренландія – це «зелена земля». Є дві версії. За однією з них воно було дано острову через наявність зеленої рослинності в прибережних районах завдяки теплому клімату в північній півкулі в X-XIII століттях.

Європейцями Гренландія була відкрита в 982 році: на острів висадились норвезькі вікінги під керівництвом Еріка Рудого, який заснував колонію і дав острову назву, що означає «Зелена земля». Так ось, за другою версією, таке недоречне назва було рекламним, з метою залучити більше поселенців. До речі, син Еріка – Лейф продовжив експедиції далі на захід і відкрив сучасну Канаду.

Навіщо Трампу Гренландія

Трамп не вперше і не перший з президентів США домагався до Гренландії: він намагався купити її на фініші свого першого терміну, але Данія «дала йому гарбуза». А в 1946 році «від воріт поворот» отримав президент Гаррі Трумен. Він обіцяв викласти аж 100 млн доларів – та не склалося.

І ось Трамп пішов на другий захід, але вже не тільки з «пиріжком», але й з «батогом». При цьому за минулі п’ять років «вага» Гренландії дуже зросла. По-перше, глобальне потепління: льоди відступають, острів стає все більш зеленим, а його надра – більш доступними. По-друге – це багаторазово зросла агресивність росії. І по-третє – вже сильно «накачав» свої військові та економічні біцепси всесвітньо відомий Китай.

Про надра: в Гренландії є нафта, уран і (вони зараз у всіх на язиці!) – рідкоземельні метали, суперважливі для сучасних високотехнологічних виробництв. Однак лідер у їх видобутку – КНР, яку США «люблять, як собака палку».

Ось уже 8 років країни ведуть торгову війну, і Трамп посилює тиск, мита на багато товарів підвищив. «Відповідь» не змусила себе довго чекати: Китай припинив поставки в Америку галлію, германію і сурми, широко використовуваних в «оборонці».

З українськими рідкоземельними металами «справа ясна, що справа темна», а Гренландія – ось вона, поруч.

Ну і ще: острів розташований у стратегічно важливій Арктиці, через нього рукою подати з Європи в Північну Америку. І відстань до Америки значно менша, ніж до європейської Данії. На острові вже давно є штатівська військова база, але якщо США ще більше вкореняться в Гренландії, то їм буде простіше ставити палиці в колеса недружнім, м’яко кажучи, КНР і РФ. А ці теж поглядають, капаючи слину, на смачний острів. Китай вже зібрався було будувати одразу два аеропорти в Гренландії в 2018 році – але тоді Данія переконала владу автономії віддати їй обидва контракти.

Острів ще чому «смачний»: відносно вузька ділянка Атлантики між Гренландією, Ісландією та Великобританією в разі «стикання» рф з Європою стає важливим рубежем. Щось типу вже знайомого нам Панамського каналу.

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Аналітики кажуть: захищеність цього морського шляху гарантує, якщо що, відсутність проблем у доставці військ і техніки з США в Європу. Точніше, говорили – до приходу в Овальний кабінет Дональда Фредовича, який все, що тільки міг, поставив з ніг на голову.

В чому Трамп стабільний – так це в бажанні поглинути острів. Гренландія потрібна Америці «для забезпечення безпеки», сказав Трамп. І при цьому відмовився виключити застосування військової сили для анексії острова! Він бізнесмен до мозку кісток, а справа ж не тільки в кораблях ВМС. Цей же ділянка океану має важливе значення і для торгового флоту. Останнє десятиліття – дуже жарке, і глобальне потепління робить актуальною ідею арктичного торгового шляху. Та й промислової риби «море» в тих місцях.

«Збирач американських земель»

І ще: у Трампа є гроші (великі), є влада (огромна), не виключено, що буде й Нобелівська премія миру. Але, точно як дружині пушкінського старичка-рибалки, йому цього мало. Він, здається, хоче стати в один ряд зі своїми попередниками – президентами Томасом Джефферсоном і Ендрю Джонсоном, які купили землі для США – Луїзіану і Аляску.

Перший купив у французів Луїзіану на початку XIX століття, а через півстоліття Джонсон вигріб Аляску у росіян. Потім для зміцнення оборони на підступах до Панамського каналу США в 1920 році купили острови, розташовані поруч з ним: у Панами, у Данії, у Нікарагуа та у Колумбії. Мелочівка… Трамп хоче увійти в Історію, подарувавши Америці найбільший у світі острів! Купити його!? Та він, як бізнесмен, краще удавиться: за підрахунками деяких спеціалістів на цю покупку знадобиться кілька трильйонів доларів (три трильйони – це тисяча мільярдів). Ні, йому простіше Гренландію… отримати. На блюдечку з блакитною облямівкою, як любив казати такий же «бізнесмен» Остап Бендер.

Данія острів продавати не збирається, в грошах не потребує. Але останнє слово все одно за Гренландією. Згідно з підписаною в 2009 році угодою з Данією, Гренландія може отримати незалежність, але лише після проведення референдуму. Проводити його, чи ні, вирішує місцева влада.

Так ось, 11 березня 2025 року там відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Демократи», що виступає за проведення референдуму про незалежність, перемогла з 30% голосів. У партій, які посіли 2-ге і 3-є місце, у програмах теж є тема референдуму. Про незалежність від Данії. Але при цьому вже озвучено категоричне (!) небажання бути підмятими США. Менше 1% голосів набрали прихильники цієї ідеї.

Після цього серйозність бажання приєднати Гренландію силою Трамп продемонстрував, замінивши в Білому домі портрет Томаса Джефферсона на портрет президента Джеймса Полка. Мовляв, Джефферсон, простачок, тупо купував, а от Полк – 11-й президент США (1845-1849) ЗАВОЮВАВ Нью-Мексико і Каліфорнію під час американо-мексиканської війни, а також у Великобританії «віджав» Орегон.

Що ж, Трампу залишається тільки над входом в Овальний кабінет повісити транспарант з крилатою фразою Джеймса Полка: «Миру нема чого боятися від військових амбіцій нашого уряду». Але в це, схоже, вже мало хто повірить.

Американський десант в Гренландію

А тим часом події розвиваються за типом «паровоз летить, колеса стерлися: ми не чекали вас, а ви приперлися». Не паровозом, правда, а літаком, без офіційного запрошення в Гренландію зібралися радник Трампа з нацбезпеки Волтц, міністр енергетики США і дружина віце-президента Джей Ді Венса.

Мало хто, до речі, знає, що звуть Венса Джеймс Девід, а Джей Ді – це його «погоняло» з назв перших букв його імен (J і D). Служба безпеки США заздалегідь доставила на острів броньовики і агентів служби охорони для забезпечення цього дивного, оголошеного приватним візиту.

Але, в підсумку, відпускати дружину одну Венс не наважився, і заявив, що разом з нею з приватним візитом планує відвідати Гренландію. А заодно «перевірити безпеку на острові».

Венс заявив, що деякі країни можуть загрожувати Гренландії і використовувати її територію проти США, Канади та місцевих жителів. Тому він хоче особисто оглянутися і у всьому розібратися.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде незадоволена цим візитом і вважає його провокацією.

Нещодавно там вже «гостював» синочок президента – Дональд Трамп молодший, і тоді, повідомляли коментатори, з усієї столиці вдалося зібрати невелику толпу громадян, завданням яких було демонстративно «мочитися кип’ятком» від щасливої перспективи віддатися Штатам. І ось ще більш VIP візит. Це явно не туризм, а уточнення того, хто в домі господар.

Аналізатори Пушкина згадують: «тут російський дух, тут русью пахне». Методика апробована давно. «ОЖ», розповідаючи про радянсько-фінську війну 1939 року, нагадала, що перед нападом СРСР сформував у Фінляндії т.зв. «народне уряд» з колаборантів, які тут же попросили СРСР про «допомогу». І країни Східної Європи так само після Другої світової «захотіли» в соціалістичний табір.

Що вже там, адже Крим – більш свіжа історія. Спочатку «ввічливі люди» з «калашами» кримському парламенту «допомогли», присутніми в залі, прийняти «правильне» рішення про відділення від України, потім т.зв. референдум – і «діло в шляпі», анексія відбулася. Чи може в Гренландії Трамп піти таким шляхом? «Як два пальці об асфальт», вважають деякі аналітики. «З ким поведешся, того й наберешся». А Трамп стверджує, що дуже навіть «корешує» з путіним…

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса

Карикатура Олексія Кустовського