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Мем про встречу в Белом доме

Трамп и Зеленский

Совет Зеленскому

Возвращение, мем

Коротко о встрече в Белом доме

Мем про Трампа и Зеленского

США, фотожаба

Статуя Свободы отдыхает

Трамп любит россию

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