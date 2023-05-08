«Єочередь»: водители грузовиков могут забронировать место для пересечения границы

На что потратят 1,5 миллиарда евро, выделенных на восстановление Одесской области Международные организации уже выделили 1,5 миллиарда евро на восстановление социальной инфраструктуры в Одесском регионе, пострадавшей от обстрелов российских агрессоров. Указанную сумму предоставит Европейский инвестиционный банк и организации ПРОООН (программа развития Организации Объединенных Наций). В будущем могут быть выделены и дополнительные средства из других источников. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области сняли с поезда сразу пять «уклонистов» На железнодорожной станции в Одесской области возле украино-молдавской границы задержаны пять граждан Украины, пытавшихся незаконно покинуть страну. Об этом сообщили в Подольском пограничном отряде. ПОДРОБНЕЕ