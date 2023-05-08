«Єочередь»: водители грузовиков могут забронировать место для пересечения границы

С сегодняшнего дня, 8 мая 2023 года, водители грузовых авто, в частности, в Одесской области, могут записаться в электронную очередь («Єочередь») для быстрого пересечения границы.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Услуга записи в электронную очередь водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua либо в мобильном приложении «Єочередь».
На каких пунктах пропуска работает сервис «Єочередь»
Водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди следующих доступных:
- Рени – Джурджулешты;
- Орловка – Исакча;
- Староказачье – Белгород-Днестровский;
- Виноградовка – Вулкенешты;
- Ягодин – Дорогуск;
- Рава-Русская – Хребенное;
- Краковец – Корчева;
- Шегини – Медика;
- Ужгород – Вишне-Немецкое;
- Порубное – Сирет;
- Тиса (Чоп) – Захонь;
- Могилев-Подольский – Отач;
- Устилуг – Зосин;
- Временный ПП Нижанковичи – Мальховице;
- Дьяково – Халмеу;
- Мамалыга – Крива.
Как воспользоваться услугой «Єочередь»
Чтобы стать в «Єочередь» необходимо:
- зайти на сайт: echerha.gov.ua;
- нажать кнопку «Стать в очередь;
- при первом пользовании сервисом нажать кнопку «Зарегистрироваться;
- ввести адрес электронной почты;
- согласиться с Политикой конфиденциальности и Правилами предоставления услуг;
- нажать кнопку;
- через несколько секунд код подтверждения придет на указанный e-mail. Четыре цифры кода необходимо внести в соответствующую графу регистрации;
- ввести номер телефона в формате +(код страны) (код оператора) (номер абонента);
- создать пароль для дальнейшего доступа к системе;
- нажать клавишу «Зарегистрироваться»;
- нажать кнопку «Стать в очередь»;
- выбрать международный пункт пропуска и нажать кнопку «Продолжить»;
- в разделе «Данные водителя» в графе «Гражданство» выбрать «Украина». Внести данные в соответствующие поля;
- если в отношении водителя была подана заявка на пересечение границы «18-60» в системе «ШЛЯХ», то номер тягача заполняется автоматически;
- указать номер таможенной декларации (форма МД-2) или отметить «Я без груза»;
- проверить и подтвердить данные, после чего нажать кнопку «Стать в очередь».
В случае необходимости можно продлить время стояния в очереди на 2 часа. Это действие можно сделать еще трижды после прибытия в буферную зону и верификации представителем ГСБТ.
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