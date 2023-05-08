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«Єочередь»: водители грузовиков могут забронировать место для пересечения границы

«Єочередь»: водители грузовиков могут забронировать место для пересечения границы

С сегодняшнего дня, 8 мая 2023 года, водители грузовых авто, в частности, в Одесской области, могут записаться в электронную очередь («Єочередь») для быстрого пересечения границы.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Услуга записи в электронную очередь водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua либо в мобильном приложении «Єочередь».

На каких пунктах пропуска работает сервис «Єочередь»

Водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска среди следующих доступных:

  • Рени – Джурджулешты;
  • Орловка – Исакча;
  • Староказачье – Белгород-Днестровский;
  • Виноградовка – Вулкенешты;
  • Ягодин – Дорогуск;
  • Рава-Русская – Хребенное;
  • Краковец – Корчева;
  • Шегини – Медика;
  • Ужгород – Вишне-Немецкое;
  • Порубное – Сирет;
  • Тиса (Чоп) – Захонь;
  • Могилев-Подольский – Отач;
  • Устилуг – Зосин;
  • Временный ПП Нижанковичи – Мальховице;
  • Дьяково – Халмеу;
  • Мамалыга – Крива.

Как воспользоваться услугой «Єочередь»

Чтобы стать в «Єочередь» необходимо:

  • зайти на сайт: echerha.gov.ua;
  • нажать кнопку «Стать в очередь;
  • при первом пользовании сервисом нажать кнопку «Зарегистрироваться;
  • ввести адрес электронной почты;
  • согласиться с Политикой конфиденциальности и Правилами предоставления услуг;
  • нажать кнопку;
  • через несколько секунд код подтверждения придет на указанный e-mail. Четыре цифры кода необходимо внести в соответствующую графу регистрации;
  • ввести номер телефона в формате +(код страны) (код оператора) (номер абонента);
  • создать пароль для дальнейшего доступа к системе;
  • нажать клавишу «Зарегистрироваться»;
  • нажать кнопку «Стать в очередь»;
  • выбрать международный пункт пропуска и нажать кнопку «Продолжить»;
  • в разделе «Данные водителя» в графе «Гражданство» выбрать «Украина». Внести данные в соответствующие поля;
  • если в отношении водителя была подана заявка на пересечение границы «18-60» в системе «ШЛЯХ», то номер тягача заполняется автоматически;
  • указать номер таможенной декларации (форма МД-2) или отметить «Я без груза»;
  • проверить и подтвердить данные, после чего нажать кнопку «Стать в очередь».

В случае необходимости можно продлить время стояния в очереди на 2 часа. Это действие можно сделать еще трижды после прибытия в буферную зону и верификации представителем ГСБТ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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