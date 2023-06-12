Техогляд у 2023 році: що важливо знати автолюбителям

З метою підвищення якості дорожнього руху в Україні вводять нові правила техогляду транспортних засобів. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 19 травня 2023 року.
Для кого техогляд у 2023 році став обов’язковим і в яку суму тепер обійдеться ця процедура?
Кому потрібно пройти техогляд у 2023 році
Цього року обов’язковий техогляд мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами, незалежно від форми реєстрації власності.
Техогляд буде обов’язковим для таких автомобілів:
- великі вантажні авто, старше одного року – один раз на рік;
- автобуси, що перебувають в експлуатації понад два роки – раз на шість місяців;
- вантажопасажирські авто вагою до 3,5 тонни та старше 2 років – один раз на два роки;
- легкі автомобілі, що використовуються для роботи в таксі, старше двох років – один раз на рік;
- колісні трактори, які експлуатуються понад два роки – один раз на два роки;
- спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій та прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – щорічно;
- колісно-транспортні засоби, залучені для транспортування небезпечних, токсичних та легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення, а потім кожні 6 місяців.
Після проведення випробувань ВТК, водію або власнику кожного транспортного кошти, які, згідно з випробуваннями, визнані технічно справними, випробувальна лабораторія складає протокол, у якому вказується термін наступного обов’язкового технічного огляду автомобіля.
Від проведення випробувань перевірки технічного стану звільнено такі авто:
- всі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо вони не залучені до діяльності для отримання прибутку;
- нові автомобілі та причепи, що використовуються для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не більше двох років.
Які документи потрібні для проходження техогляду у 2023 році
Під час проходження технічного огляду необхідно мати такі документи:
- технічний паспорт на транспортний засіб;
- паспорт громадянина України (для представника);
- довіреність на право проходження техогляду (для фізичної особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).
Перелік додаткових документів може змінюватись в залежності від призначення транспортного засобу, його типу та власника.
Техогляд авто: вартість у 2023 році
За даними фахівців Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість техогляду в 2023 році становить:
- для легкових автомобілів – від 1120 грн;
- для автобусів масою понад 5 тонн – від 1344 грн;
- для вантажних машин масою понад 12 тонн – від 1440 гривень.
- причепи: від 1120 гривень за найлегші моделі до 1322 гривень за версії з масою понад 10 тонн.
Чи будуть штрафи за непройдений техогляд?
Власників автомобілів, які зобов’язані були пройти обов’язковий техогляд, але цього не зробили, будуть штрафувати:
- за прострочений техогляд – 3400 грн;
- за повторне порушення – 17000 грн;
- за порушення термінів техогляду посадовими особами – 34000 грн.
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Фото: Хвиля