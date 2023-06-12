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Техогляд у 2023 році: що важливо знати автолюбителям

Техогляд у 2023 році: що важливо знати автолюбителям

З метою підвищення якості дорожнього руху в Україні вводять нові правила техогляду транспортних засобів. Відповідну постанову Кабмін ухвалив 19 травня 2023 року.
Для кого техогляд у 2023 році став обов’язковим і в яку суму тепер обійдеться ця процедура?

Кому потрібно пройти техогляд у 2023 році

Цього року обов’язковий техогляд мають проходити автомобілі, що пересуваються магістральними дорогами, незалежно від форми реєстрації власності.

Техогляд буде обов’язковим для таких автомобілів:

  • великі вантажні авто, старше одного року – один раз на рік;
  • автобуси, що перебувають в експлуатації понад два роки – раз на шість місяців;
  • вантажопасажирські авто вагою до 3,5 тонни та старше 2 років – один раз на два роки;
  • легкі автомобілі, що використовуються для роботи в таксі, старше двох років – один раз на рік;
  • колісні трактори, які експлуатуються понад два роки – один раз на два роки;
  • спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій та прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – щорічно;
  • колісно-транспортні засоби, залучені для транспортування небезпечних, токсичних та легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення, а потім кожні 6 місяців.

Після проведення випробувань ВТК, водію або власнику кожного транспортного кошти, які, згідно з випробуваннями, визнані технічно справними, випробувальна лабораторія складає протокол, у якому вказується термін наступного обов’язкового технічного огляду автомобіля.

Від проведення випробувань перевірки технічного стану звільнено такі авто:

  • всі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо вони не залучені до діяльності для отримання прибутку;
  • нові автомобілі та причепи, що використовуються для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не більше двох років.

Які документи потрібні для проходження техогляду у 2023 році

Під час проходження технічного огляду необхідно мати такі документи:

  • технічний паспорт на транспортний засіб;
  • паспорт громадянина України (для представника);
  • довіреність на право проходження техогляду (для фізичної особи);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Перелік додаткових документів може змінюватись в залежності від призначення транспортного засобу, його типу та власника.

Техогляд авто, вартість

Колаж РБК-Україна

Техогляд авто: вартість у 2023 році

За даними фахівців Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість техогляду в 2023 році становить:

  • для легкових автомобілів – від 1120 грн;
  • для автобусів масою понад 5 тонн – від 1344 грн;
  • для вантажних машин масою понад 12 тонн – від 1440 гривень.
  • причепи: від 1120 гривень за найлегші моделі до 1322 гривень за версії з масою понад 10 тонн.

Чи будуть штрафи за непройдений техогляд?

Власників автомобілів, які зобов’язані були пройти обов’язковий техогляд, але цього не зробили, будуть штрафувати:

  • за прострочений техогляд – 3400 грн;
  • за повторне порушення – 17000 грн;
  • за порушення термінів техогляду посадовими особами – 34000 грн.

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Фото: Хвиля

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