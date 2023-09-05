Театральный фестиваль Мельпомена Таврии. Какие представления смогут увидеть одесситы? (Расписание событий)

С 8 по 16 сентября Одесса примет XXV Международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии». Мы станем одним из основных городов, где будут проходить показы.

Каким будет это событие и спектакли каких театров увидят одесситы, рассказали Александр Книга, президент фестиваля и Юлия Пивоварова, директор художественная руководительница театра Василька.

В Украине проводится не так много театральных фестивалей. «Мельпомена Таврии» – один из немногих, который в течение двадцати пяти лет происходил каждый год. Даже во время эпидемии наводнения здесь нашли выход и проводили представления под открытым небом. В прошлом году, когда Херсон находился в оккупации, фестиваль прошел в нескольких городах Украины и за рубежом. Именно так театральные коллективы двенадцати стран мира поддерживали украинских художников.

Мы очень хотели, чтобы наш голос услышали на оккупированной Херсонщине, когда рашисты глушили связь, не было никакой информации. Нам было очень важно, чтобы херсонцы услышали, что театр есть и даже фестиваль идет, ведь рашисты пытались на базе нашего театра организовать свой русский театр, — рассказал Александр Книга.

Сейчас Херсон свободен, но, к сожалению, ситуация в городе не позволяет полностью вернуть событие в город, хотя по словам Александра Книги желающих приехать очень много и приходится отказывать почти всем. Впрочем, это не повод отменять фестиваль. Именно поэтому, в день открытия двадцать пятой Мельпомены, 8 сентября, представления одновременно пройдут в двадцати пяти театрах страны.

В Одессе фестиваль откроет спектакль «Карпатский вестерн» в театре Василька. На этой же сцене будут выступать театры из Киева (спектакль «Двое» Малого театра) и Ивано-Франковска «О чем молчат мужчины или Дикарь Forever» с Алексеем Гнатковским. На сцене одесского ТЮЗа херсонский театр Кулиша покажет премьеру «Позывной «Воробей» по известной пьесе Наталки Ворожбит «Плохие дороги». Среди Одесских театров в фестивале принимают участие Одесский национальный театр оперы и балета, Театр юного зрителя и Театр малых комедий.

Мельпомена – это наше объединение, наше слово театрального сообщества, что все мы вместе. Мы мощные, мы влиятельны, и мы нужны нашей стране, — говорит Юлия Пивоварова.

«Мельпомена Таврии» — это не только театральные показы. В разные годы во время фестиваля проходили профессиональные события, мастер-классы, лекции, кинопоказы. В этом году в Одессе будут работать музыкальные и литературные сцены.

8 сентября, 18:00 Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько Карпатский вестерн 10 сентября, 18:00 Одесский национальный академический театр оперы и балета

Название театра Богема Дата и время Название театра Название постановки 10 сентября, 18:00 Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши Кот-Муркит и Сонько-Дремко. Колыбельная 10 сентября, 18:00 Малый театр (г. Киев) в помещении Одесского академического музыкально драматичного театра имени В. Василько Двое 11 сентября, 18:00 Ивано-Франковская Областная Филармония в помещении Одесского академического музыкально драматичного театра имени В. Василько О чем молчат мужчины или Дикарь Forever 11 сентября, 18:00 ХОАМДТ им. М.Кулиша в помещении Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши Позывной «Воробушек» 12 сентября, 18:00 Вечер поэзии и джаза с Алексеем Петуховым и Виталией Бабущак Воєнна та любовна лірика 15 сентября, 18:00 Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько Саша вынеси мусор 16 сентября, 18:00 Одесский академический музыкально-драматический театр имени В. Василько Метод 16 сентября, 18:00 Театр Малых Комедий (Асташкина, 1) Иллюзион «Шоу Сандерса»

Литературная платформа:

10 сентября, воскресенье, 14:00

«Варня Свята» Княжеский пер., 33

Поэзия и песни. Ведущая: Ольга Щидловская

Музыкальная платформа:

15 сентября, пятница, 18:00

More Music Club , Пушкинская, 75

Рок-группы:

«Evermagik» (Одесса),

«АйАгАш» (Херсон),

«Dvobiy» (Одесса),

«Distress» (Новая Каховка),

«Друг Музыка» (Одесса),

«Высокое напряжение» (Львов)

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