Марафон кино, спектакль, клубы: бесплатные события в Одессе 5-7 сентября

На этой неделе мы отмечаем День украинского кино. Именно поэтому Одесская киностудия приглашает всех желающих на показы фильмов. Ну а также не забывайте об украинских разговорных клубах и других событиях.

Что: Украинский клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 сентября, 14:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726 Что: Марафон украинского кино

Где: Одесская киностудия

Когда: 6 сентября, 12:00-18:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=779328377533201&set=a.480234214109287 Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1-й, Читальный зал ОННБ

Когда: 6 сентября, 14:00

https://fb.me/e/6IUFjofCA Что: Матвей Вайсберг «Тонкая Красная Линия»

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 6 сентября, 16:00

https://fb.me/e/1frAEphst Что: Литературно-музыкальный спектакль по произведениям Лины Костенко

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 6 сентября, 17:00

https://fb.me/e/y0WXHLSl Что: Украинский клуб “Я вижу, вас интересует Одесса”

Где: Греческий, 1-а, Дія.Бізнес.Одесса

Когда: 7 сентября, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/ZDUg2oGXJK1bTKed7

https://fb.me/e/1sssKLs9d Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу. Актуальная информация ЗА Одессу в нашемНовости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу. Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Читайте нас вНа канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.