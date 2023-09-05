Новости Одессы и Одесской области

Марафон кино, спектакль, клубы: бесплатные события в Одессе 5-7 сентября

Марафон кино, спектакль, клубы: бесплатные события в Одессе 5-7 сентября

На этой неделе мы отмечаем День украинского кино. Именно поэтому Одесская киностудия приглашает всех желающих на показы фильмов. Ну а также не забывайте об украинских разговорных клубах и других событиях.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 сентября, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726 

Что: Марафон украинского кино
Где: Одесская киностудия
Когда: 6 сентября, 12:00-18:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=779328377533201&set=a.480234214109287 

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1-й, Читальный зал ОННБ
Когда: 6 сентября, 14:00
https://fb.me/e/6IUFjofCA 

Что: Матвей Вайсберг «Тонкая Красная Линия»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 6 сентября, 16:00
https://fb.me/e/1frAEphst 

Что: Литературно-музыкальный спектакль по произведениям Лины Костенко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 6 сентября, 17:00
https://fb.me/e/y0WXHLSl 

Что: Украинский клуб “Я вижу, вас интересует Одесса”
Где: Греческий, 1-а, Дія.Бізнес.Одесса
Когда: 7 сентября, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/ZDUg2oGXJK1bTKed7
https://fb.me/e/1sssKLs9d 

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Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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