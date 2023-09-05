Театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Які вистави зможуть побачити одесити? (Розклад подій)

З 8 до 16 вересня Одеса прийме XXV Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Ми станемо одним із основних міст де будуть відбуватися покази.

Якою буде ця подія та вистави яких театрів побачать одесити розказали Олександр Книга, президент фестивалю та Юлія Пивоварова, директорка художня керівниця театру Василька.

В Україні проводиться не так багато театральних фестивалей. “Мельпомена Таврії” – один з небагатьох, що протягом двадцяти п’яти років відбувався кожного року. Навіть під час епідемії ковіду тут знайшли вихід і проводили вистави під відкритим небом. Минулого року, коли Херсон знаходився в окупації, фестиваль відбувся у декількох містах України та за кордоном. Саме так театральні колективи дванадцяти країн світу підтримували українських митців.

Ми дуже хотіли щоб наш голос почули на окупованій Херсонщині, коли рашисти глушили зв’язок, не було ніякої інформації. Нам було дуже важливо, щоб херсонці почули, що театр є і навіть фестиваль іде, адже рашисти намагалися на базі нашого театру організувати свій російський театр, – розказав Олександр Книга.

Зараз Херсон вільний, але на жаль безпекова ситуація в місті не дозволяє повністю повернути подію в місто, хоча за словами Олександра Книги бажаючих приїхати дуже багато і приходиться відмовляти майже всім. Втім, це не привід скасовувати фестиваль. Саме тому, в день відкриття двадцять п’ятої Мельпомени, 8 вересня, вистави одночасно відбудуться в двадцяти п’яти театрах країни.

В Одесі фестиваль відкриє вистава “Карпатський вестерн” в театрі Василька. На цій же сцені будуть виступати театри з Києва (вистава “Двоє” Малого театру) та Івано-Франківська “Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever” з Олексієм Гнатковським. На сцені одеського ТЮГу херсонський театр Куліша покаже прем’єру “Позивний “Горобчик” за відомою п’єсою Наталки Ворожбіт “Погані дороги”. Серед одеських театрів у фестивалі беруть участь Одеський національний театр опери та балету, Театр юного глядача та Театр малих комедій.

Мельпомена – це наше об’єднання, наше слово театральної спільноти, що ми всі разом. Ми потужні, ми впливові і ми потрібні нашій країні, – говорить Юлія Пивоварова.

“Мельпомена Таврії” це не лише театральні покази. В різні роки під час фестивалю проходили професійні події, майстер класи, лекції, кінопокази. Цього року в Одесі працюватимуть музична та літературні сцени.

Дата та час Назва театру Назва вистави 8 вересня, 18:00 Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька Карпатський вестерн 10 вересня, 18:00 Одеський національний академічний театр опери та балету Богема 10 вересня, 18:00 Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші Кіт-Муркіт та Сонько-Дрімко. Колисанка 10 вересня, 18:00 Малий театр (м. Київ) у приміщенні Одеського академічного музично-драматичного театру імені В. Василька Двоє 11 вересня, 18:00 Івано-Франківська Обласна Філармонія у приміщенні Одеського академічного музично-драматичного театру імені В. Василька Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever 11 вересня, 18:00 ХОАМДТ ім. М.Куліша в приміщенні Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші Позивний “Горобчик” 12 вересня, 18:00 Вечір поезії та джазу з Олексієм Петуховим та Віталією Бабущак Воєнна та любовна лірика 15 вересня, 18:00 Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька Саша винеси сміття 16 вересня, 18:00 Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька Метод 16 вересня, 18:00 Театр Малих Комедій (Асташкіна, 1) Ілюзіон “Шоу Сандерса”

Літературна платформа:

10 вересня, неділя, 14:00

«Варня Свята» Князівський пров, 33

Поезія та пісні. Ведуча: Ольга Щидловська

Музична платформа:

15 вересня, п’ятниця, 18:00

«More Music Club» , Пушкінська, 75

Рок-гурти:

«Evermagik» (Одеса),

«АйАгАш» (Херсон),

«Dvobiy» (Одеса),

«Distress» (Нова Каховка),

«Друже Музико» (Одеса),

«Висока напруга» (Львів)

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