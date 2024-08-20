Новости Одессы и Одесской области

По предложению самого Дюка, или как остаться в Одессе навсегда?

По предложению самого Дюка, или как остаться в Одессе навсегда?

О, эти музейные сокровища!.. Никогда не знаешь, какой раритет тебя ждет, если внимательно изучать представленные экспозиции… Вот как, например, можно было остаться в Одессе навсегда в 1809 году? Если, конечно, это было большое желание? Думаете просто? Нет, понадобилось для этого предложение самого Дюка де Ришелье и его собственная подпись…

Где можно увидеть «реальную» подпись Дюка де Ришелье? И даже подержать в руках бумаги, на которых есть та самая собственная подпись? Посетите Музей-кафе «Старая Одесса» – сами увидите. А может, и в руках подержите, как это случилось с нами.

Раритеты одесского кафе-музея

Основатель Музея Петр Манелис не торопится: осторожно достает драгоценные бумажки – старинные, очень старинные… Задуматься только: 1809 год!

– Эти документы за подписью Дюка де Ришелье находились в личной коллекции одессита, который однажды приобрел их на нашей Староконке. Теперь они – экспонат нашего Музея, – рассказывает Петр и открывает драгоценную папку.

Старинные бумаги в одесском музее

Раритетные документы

Настоящий раритет! Или «пособие», открывающее нам целую историю о том, как можно было в те времена «навсегда получить одесскую прописку».

Представленные бумаги – это документы из Одесского магистрата 1809 года. В чем же дело? Купец Савелий Зазорин (мещанин из Кременчуга) к тому времени уже девять лет жил в Одессе, имел дом и собственную лавку. И решил остаться здесь навсегда.

Раритетный документ

Документы 1809 года

Как свидетельствуют документы, он написал об этом ходатайство в Одесский городской магистрат («Желает остаться навсегда в Одесском третьей гильдии купечестве»)…

Вот, думаете, написал прошение – и все?

Да нет, был представлен для этого и целый пакет документов. Это и рекомендации других одесских купцов, и что-то вроде «характеристики» Савелия Зазорина («ведет себя честно, добропорядочный человек с похвальным поведением…» и т.д.).

Также представлено множество подписей разных купцов и разных чиновников Одесского магистрата. А еще указывается, что он «обязуется все казенные повинности исправно платить»…

И еще, еще, еще…

Раритеты одесского кафе-музея

Не так уж просто было получить одесскую прописку навсегда, чтобы (опять-таки навсегда) остаться в Одесской третьей гильдии купечества.

Но есть среди бумаг и главное – личное предложение под рассмотренным ходатайством Одесскому магистрату от самого Дюка де Ришелье!

Подпись Дюка на старинном документе

Подпись Дюка

То есть, Ришелье лично рассматривал ходатайство господина Зазорина и «дал добро»: «Согласно желанию Зазорина предлагаю Магистрату принять его в Одесское 3-й гильдии купечество».

Собственная подпись Дюка… Рассматриваем, изучаем, а если фотографии недостаточно – приходим в Музей и собственными глазами рассматриваем раритет.

Портрет Дюка в одесском музее-кафе

А еще – старинный портрет Дюка, памятник которому мы с вами не видели с начала полномасштабного вторжения рашистов…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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