Музейные тайны: подсвечник с Пересыпи с опасным сюрпризом

Наверное, вы уже догадались: мы в Музее-кафе «Старая Одесса» на пересечении Красного переулка и улицы Греческой. Здесь каждый экспонат – раритет. А вот один старинный подсвечник – это, скажу я вам, нечто!..

Основатели «Старой Одессы» Ольга и Петр Манелисы достают подсвечник… Вещь старая-старая – где-то конец XIX века. Небольшой, тяжелый, металлический (сплав), сделанный для тонких свечей, которые мы обычно называем «церковными». Стоит себе красавец, романтические ассоциации навевает…

Но о романтике забываешь сразу, как только мне демонстрируют (неожиданная магия!): только поднимешь верхнюю часть раритета, как оттуда появляется металлический язык стилета!

Самый настоящий стилет!..

– У нас среди экспонатов есть трость со стилетом. Но это, как говорится, не такая уж редкость. А вот подсвечник… Неожиданно это было… Мы приобрели этот подсвечник в семье потомков священника. Он когда-то давно служил в церкви на Пересыпи. И этот подсвечник в свое время находился там, среди прочей церковной утвари. Потом передавался из поколения в поколение, – рассказывает Петр Манелис.

Подсвечник со стилетом… Мы можем только догадываться, зачем он был сделан. На всякий случай? Ведь это одесская Пересыпь… Или, может, тут кроется некий «прикол»?

– Я не думаю, что он был сделан для прикола… Скорее всего, для обороны – на тот самый «всякий случай». Одно могу сказать точно: как коллекционер со стажем, я никогда не видел и даже не читал о подобной вещи, тем более, что находилась она в церкви. Да, трости со стилетами встречались… А вот подсвечник – никогда.

Подсвечник с опасным сюрпризом стоит себе, красуется, словно немного насмехается: вот вам, мол, загадка, разгадывайте, если хотите и, конечно, можете… Не такая уж простая загадка…

Могу лишь добавить, что я видела глаза посетителей «Старой Одессы», которым показывали этот необычный раритет. Они становились не просто заинтересованными: сразу сыпались вопросы, каждый хотел подержать раритет в руках… И, конечно, каждый задумался: зачем был сделан подсвечник со стилетом? Почему никогда не слышали о подобной вещи? Даже раздалась шутка: «Вот единственное, в чем я уверен, так это в том, что колбасу этим стилетом не нарезали!»…

Кто знает…

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