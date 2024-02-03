Те, на ком держится армия: 3 истории волонтерок из Одессы, Кременчуга и Чернигова (видео)

История Виталины Нетребко из Полтавской области

«Волонтерство – это не просто «пирожки готовить»

Виталина Нетребко работает волонтером в центре «Кучерявая хата» в селе Недогарки Кременчугского района. Вместе с коллегами женщина готовит пирожки, вергуны, казацкую кашу, голубцы и другие блюда, которые потом едут на фронт.

«Для меня волонтерство – это не просто «пирожки готовить». Мне кажется, волонтерство сейчас – это нести Украину самим украинцам. Я начала делать это очень давно», – говорит Виталина.

Дом волонтеров видит уже вторую войну

Волонтерский центр, где работает женщина, расположен в одном из старейших домов в селе, который помнит еще Вторую мировую. И это символично. Готовить в такой аутентичной хате не так просто – нужно разжигать дрова в печи. Но у Виталины много времени уходит не только на готовку.

«Очень много времени уходит на то, чтобы писать посты в соцсетях. Но именно благодаря им нам приносят продукты, выискивают, где они дешевле, пишут, звонят. Вы же понимаете: нужно найти продукты подешевле, потому что хочется на фронт как можно больше передать», – объясняет волонтер.

«Зарплата наша – это когда прилетает весточка от ребят»

С войной Виталина потеряла работу, и в первые дни полномасштабного вторжения волонтерить просто не могла. Со временем она начала плести сетки, а потом и готовить. Сейчас Виталина уже не представляет, как могла бы жить без волонтерства.

«Когда ребята спрашивают, везешь ли ты что-нибудь, когда говорят, что они будто побывали дома, это самое важное. И когда меня спрашивают, платят ли нам зарплату, я отвечаю так: «Зарплата наша – это когда прилетает весточка от ребят», – говорит Виталина.

История Елены Коломиец из Одессы

«Мне доверяют, потому что я везу помощь не для командования»

До войны Елена Коломиец была обычной домохозяйкой, но все изменилось, когда ее зять Андрей отправился на фронт. Вначале его подразделение плохо кормили, и Елена решила самостоятельно ездить к зятю с домашней едой. К сожалению, Андрей погиб на войне, но женщина продолжает помогать ЗСУ. Сейчас она не только готовит для бойцов, но и собирает необходимые вещи, и самостоятельно отвозит их «на передок».

«Мне доверяют, потому что я везу помощь не для командования, а непосредственно для ребят. Привезла, раздала – ребята получили. Мне присылают деньги, а я покупаю вещи: бронежилеты, термобелье, носки, каски, тактические наушники», – объясняет волонтер.

Самой тяжелой задачей для Елены оказался сбор пакетов для погибших бойцов.

«Когда мне сказали, что нужны пакеты для двухсотых, с одной стороны, я понимала, что будут вывозить тела тех, кого не могли увести очень давно. А с другой стороны, я плакала, потому что забирали погибших», – признается женщина.

«Я готовлю на 30 человек как минимум»

Елена и сейчас продолжает готовить для военных домашние блюда: это и блины, и котлеты, и голубцы, и даже 5 литров борща. Все, что может, – замораживает, а борщ – увозит в больших контейнерах.

«Я готовлю на 30 человек как минимум. И это для меня не в первый раз. Когда-то мы жили на Молдаванке, где в нашем дворе выставляли большие столы на всю улицу. Мы застали это время», – вспоминает волонтер.

«Ты D2 – сталь, которая не ломается»

Елена смеется – из-за своей активной деятельности она у многих в телефоне записана как «Лена Сумасшедшая». Одесские волонтеры также зовут женщину «Мандаринкой» за ее рабочую оранжевую жилетку. А вот военные дали волонтеру совершенно особый позывной.

«Однажды я приехала в Константиновку. Вечером сидим с ребятами, пьем кофе, и я им говорю: «Знаете, какой у меня позывной? Мандаринка». А они: «Какая ты Мандаринка? Ты D2 – сталь, которая не ломается. Ты посмотри: сидишь здесь, пьешь с нами кофе. Ничего страшного, что там стреляют?», – рассказывает Елена.

«Что, Залужный?!»

За свою волонтерскую работу Елена получила награду, подписанную самим Валерием Залужным. Это удостоверение и Медаль Божией Матери Покрова.

«Приехал командир 137-й бригады морской пехоты и достает мне этот документ и медаль. Я посмотрела, говорю: «Что, Залужный?!» Он говорит: «Да, Залужный», – вспоминает волонтер.

«Нужно показать: «мое сердце с тобой»

Но медали для Елены – отнюдь не главная награда. Женщина мечтает о том, чтобы все украинские ребята вернулись домой живыми, и чтобы после войны с ними достойно обращались в мирной жизни.

«Я мечтаю, чтобы после войны всех ребят, которые вернутся, а они все вернутся инвалидами, так или иначе, чтобы к ним относились хорошо. Им не нужно ничего. Я еду на фронт и показываю им: «мое сердце с вами». Не надо ничего говорить человеку, пришедшему с войны. Его видно. Просто нужно показать, что «мое сердце с тобой», – уверяет волонтер.

История Татьяны Яворской из Чернигова

Искали тех, кто остался в городе

Татьяна Яворская работает волонтером в Черниговском ОО «СВОИМ», но помогать военным женщина начала еще до создания этой организации. Сначала доставать что-то для военных женщина пыталась самостоятельно.

«Это было так: военным на блокпосте нужны какие-то снеки – поехали, ищем; раненым нужно нижнее белье – поехали, ищем. Знакомые из-за границы и других городов отправляли нам на карту деньги. Мы находили контакты кого-то из знакомых бизнесменов, спрашивали, остался ли кто-нибудь в городе, могут ли они открыть нам магазин или аптеку», – вспоминает Татьяна.

«Мы начали заниматься чем-то таким большим»

Со временем для работы все чаще стали требоваться официальные документы, и Татьяна поняла – нужно переводить волонтерство на новый, более масштабный уровень. Так появилась общественная организация «СВОИМ». Вначале волонтерские запросы приходилось писать даже от руки, так как в городе пропал свет и распечатывать бумаги не получалось. Работать было совсем непросто, но рядом всегда находились люди, готовые помочь.

«Мне сказали, что областной больнице нужен мощный генератор. И это было впервые, когда я приобщила к работе своих бизнес-партнеров. Тогда мы начали заниматься чем-то таким большим. Потом были еще генераторы, скорые, оборудование в больницу, и так нон-стоп», – вспоминает Татьяна.

«Ощущение, что я самых дорогих в своей жизни людей отправляю»

Самым трудным периодом работы Татьяна считает весну 2022 года, когда помогать людям приходилось прямо под обстрелами.

«В 20-х числах марта уже разрушили мост, и волонтеры завозили помощь вообще через пешеходный мост. Этот заезд в город был под обстрелами, и у меня было внутреннее чувство, что я самых близких, самых дорогих в своей жизни людей отправляю. Такой ценой мы передавали помощь городу. Это была внутренняя такая боль, крик, не знаю, что это было», — говорит волонтер.

«Самый тяжелый сбор – это сейчас»

Татьяна признается, что всякий раз, когда закрывает сбор, обещает себе немного отдохнуть. Но в большинстве своем это не удается, потому что сборов сейчас – безграничное количество.

«Самый тяжелый сбор – это сейчас. Помощь военным очень специфична, это дело не быстрое. Когда ты ведешь определенный сбор, то на последней ноте чаще всего даешь себе обещание, что минимум месяц отдохнешь от этого. Но обязательно, в тот же вечер, пока ты еще не успел закрыть документы, тебе позвонит кто-нибудь близкий и скажет: «А-ну, быстренько можешь помочь?», – объясняет Татьяна.

Женщина пытается помогать всем, кому может, и никогда не забывает, что война продолжается даже несмотря на то, что в Чернигове сейчас гораздо спокойнее, чем в 2022 году.

«От того, что у нас здесь сейчас тихо, это не значит тихо. И помощь, которая когда-то была нужна нам всем в Чернигове, сейчас нужна где-то и на других направлениях», – отмечает волонтер.

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Этот материал был создан усилием трех редакций украинских медиакомпаний: «Одесская жизнь», «Кременчугский телеграф» и «Черниговская Медиа Группа»