Волонтеры Одессы: как и кому помогает «Гостинна хата»

Практически с самого начала военных действий адрес улица Ришельевская, 18 (со стороны Жуковского) стал хорошо известен большинству вынужденных переселенцев, приехавших в Одессу. Продуктовые наборы, одежда, обувь, посуда, бытовая техника, детские игрушки, гигиенические принадлежности – все это тут раздают нуждающимся. Гуманитарная помощь приходит не только от иностранных и украинских доноров – многое приносят и сами одесситы.

Наталья Богаченко, бессменный координатор волонтерского центра «Гостинна хата», рассказала о том, с чем приходится сталкиваться в самом большом волонтерском центре в Украине.

Как работает центр «Гостинна хата»?

– В Украине мы одни на протяжении столь долгого времени обслуживаем такое количество людей. Работаем с 26 марта, и за это время выдали 86 тысяч продуктовых наборов. Один набор на семью. У нас на учете 32 тысячи семей! Обеспечиваем около 90 тысяч переселенцев. Абсолютно бесплатно одновременно работает 47 волонтеров, а всего в штате около 90 человек. 70% из них – это переселенцы, которые когда-то пришли получать помощь и сами остались нам помогать. Бахмут, Херсон, Новая Каховка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев – они представляют всю «южную географию» освобожденных и оккупированных территорий Украины. У большинства из них там просто уже ничего не осталось.

В день центр на Ришельевской обслуживает 500-560 семей переселенцев, но также приходят сюда за помощью и жители Одессы – ежедневно около 200 человек.

– Главный критерий для одесситов – это доход меньше 4000 гривен. Пенсионеров принимаем по понедельникам и средам, инвалидов I и II группы – во вторник, четверг. Помогаем и многодетным. У одесситов хоть крыша над головой есть, а у переселенцев зачастую нет даже самого необходимого. Самое сложное положение не у пенсионеров, инвалидов и многодетных, которым везде на территории Украины продолжает приходить помощь. А вот как раз у людей средней возрастной прослойки, составляющих наш генофонд, которые могут родить еще деток для Украины, – самое сложное положение, в котором они находятся не по своей вине. Они не попадают в льготные категории, которым помогают все международные организации. А что делать тем, кому 24-45, и у них один-два ребенка? Да, им положены переселенческие 3000 на ребенка и 2000 на взрослого в месяц, но этого катастрофически не хватает. Часть из них выезжает за границу и может уже не вернуться. Государство должно создать условия и этим людям – от них будет зависеть развитие нашей страны. Они работоспособны и будут поднимать экономику!

Откуда поступает помощь?

– Все международные доноры здесь и с нами. Хотя они не всегда понимают нашу ситуацию: «Раз Одессу не бомбят, значит, здесь не «горячая» точка». И хотят все везти на Николаев. Но надо учитывать, что там осталось всего 80 тысяч населения, и с наступлением морозов 50 тысяч точно выедет оттуда в Одессу, в ближайший крупный город. У нас есть специальная стена благодарности, на которой мы размещаем логотипы наших доноров. Все крупные доноры, помогающие нашей стране, помогают и нам. Им нравится, что у нас очень строгая отчетность. С первого дня мы организовали базу данных, в которой учитываем всех людей. К нашей базе подключены и все крупные волонтерские центры, работающие прозрачно. Так что не удается хитромудрым обойти 10 центров и получить 10 одеял.

– Как часто переселенцы могут получать помощь?

– Мы единственный центр в городе, который еще держится на интервале один раз в две недели.

Чем сложна работа в центре

– А какие трудности возникают в процессе общения с людьми?

– Мы подробно расспрашиваем людей об их положении, потребностях. Некоторых это раздражает: «Что за допрос?». Я обращаю внимание на то, что у нас нет задачи просто раздать, а нужно выдать тем, кому это действительно необходимо. Мы немного аккумулируем помощь, так как понимаем, что к зиме поток людей возрастет.

– У вас всегда много народу у входа, а бывают ли злоупотребления в очереди?

– Да, были такие случаи, но мы сломали эту систему. Выходим в 8:00, и в порядке живой очереди раздаем людям номерки. Известно, что в час проходит 70-80 человек. Это количество зависит от донора – чем сложнее у него отчетность, тем больше времени уходит на оформление одного человека. Особенно если просят в электронном и в бумажном виде. За 10 минут раздаем все номерки. Раньше люди приходили в 5-6 утра, продавали места в очереди… Мы просто «через колено» это все переломали. Только живая очередь, один талончик в руки на семью, наличие оригиналов документов обязательно. Утром мы раздаем 350 номерков. Остальные могут уже после них в порядке живой очереди получить свою помощь. Бывают дни, когда мы успеваем и 800 человек обслужить.

– А в чем сейчас особая потребность?

– Во всем! Мы не знаем, что будет завтра. Люди, которые приехали в Одессу, должны знать, что Одесса их в любом случае поддержит. Продукты нужны всегда. Очень сложно собрать полноценный продуктовый набор. У нас стоит 20 палет бобов, но мы не можем давать людям одни бобы или только макароны, или только муку. Мы берем любые консервы: мясные, салаты, чтобы набор продуктов обеспечивал нормальный рацион. В 10-килограммовом пакете должно быть 10-12 наименований.

Я безумно благодарна одесситам – вся наша вещевая палатка держится на одесситах. Этот процесс идет даже без просьб. Посуда, кастрюли, бытовая техника, коляски, детские кроватки, стерилизаторы, подогреватели для бутылок, так необходимые молодым мамам, – это все одесситы приносят!

Разговор о личном

– Как вы пришли к этой работе?

– Я – волонтер с 2014 года! Оно само собой возникло. Все, что за восемь лет нажито в виде опыта – все реализуется здесь. Я там, где нужна, занимаюсь тем, что знаю и умею. Это – моя среда.

– А как вы снимаете напряжение после рабочего дня?

– Рабочий день заканчивается поздно – в 22:00-23:00. У меня семья здесь: дети, внуки. Тик-ток помогает отключить мозги. Сейчас даже трудно кино смотреть: начинаешь думать о своем и теряешь сюжетную нить. Раньше я любила серьезные сериалы: «Игра престолов», «Йеллоустоун», «Миллиард» и все такое. А сейчас не могу поймать суть фильма. Я завела себе аквариум, и поэтому вечером наблюдаю за рыбками.

Планы на будущее

– Наталья, что у вас в планах?

– При содействии международных организаций мы готовим проект по постройке домиков. Не контейнеров для поселения людей, а хотим построить реальное жилье. У нас есть громады, которые готовы выделить территории. Даже когда будут освобождены города, людям там жить будет негде – дома же разрушены. Мы должны создать человеческие условия. Если кто-то останется здесь – тоже хорошо. Это ведь новые рабочие руки. Я за то, чтобы Одесса стала двухмиллионником. У нас очень комфортный город для жизни. Ведь кроме работников к нам едут и работодатели, иногда даже со своим оборудованием.

Еще один наш проект – трудоустройство желающих работать. Городской центр занятости с нами в контакте, помогает Одесский клуб бизнеса, органы здравоохранения ищут медиков, школам нужны педагоги. Формируем базу ищущих работу. Нам немного трудно делать слишком подробную анкету. Мы не должны заменять государство. Госорганам нужно всего лишь смотреть туда, где работают волонтеры. И просто заходить и подхватывать. Не нужно ничего выдумывать. Мы уже показали, где есть пробел. Просто идите с нами параллельно, берите и делайте. Я понимаю, что государство – это мы. Но у нас разные возможности – и финансовые, и административные. Мы взаимодействуем со всеми. Здесь нет ни партий, ни политиков – никого кроме тех, кто хочет помочь.

По ту сторону очереди

– Первый раз мы приехали в Одессу в апреле, рассказывает Настя Подгорная – волонтер и переселенка из Бахмута. – Через неделю вернулись обратно. А через три недели нас родители просто выперли оттуда. Мы проехали 24 блокпоста. Я пришла в центр за помощью, и меня попросили немного побыть на выдаче. Так и решила помогать другим людям. До войны работала бухгалтером, так и здесь работаю оператором, использую свои навыки, ведь нужна четкость и учет. Поначалу я даже отсылала продукты в Бахмут родителям. А сейчас все здесь, и эта помощь очень полезна в хозяйстве. Люди, конечно разные – кто-то благодарит, а кто-то всем недоволен. Но очень приятно, когда удается людям помочь и дать им то, в чем есть нужда.

Валерий Романов

Фото Алеси Карелиной-Романовой