Одесские волонтеры устроили свадьбу раненому морпеху (фото)

Об этом сообщил на своей странице военно-медицинский волонтер Андрей Танцюра.

Он рассказал, что сам Дмитрий из Коростеня Житомирской области. На фронте уже почти год. А ранение получил на Левом берегу Херсона.

Дмитрий рассказал, что под Херсоном не заканчиваются адские бои. Оккупанты не экономят на снарядах. Несколько дней ребят выслеживал вражеский дрон. Но они не могли даже окопаться – слишком близко вода на поверхности. Потому так бойцы в воде и спали.

На третий день на позицию прилетела мина, и 5 бойцов из 12 получили осколочные ранения. Ребята сами наложили себе турникеты. Двух тяжелых несли на носилках, Дмитрий несколько километров мимо с раненой ногой. Дорога, по которой проходила самоэвакуация, была под постоянным обстрелом. Но им удалось добраться до Херсона на лодке, а дальше – Одесса.

В Одессе Дмитрия прооперировали. Ногу удалось сберечь.

Навестить Дмитрия приехала его любимая Юлия. Пара мечтала жениться. Но поскольку они вдали от родных и находятся в чужом городе, одесские волонтеры снова показали, что могут все. И начали готовить праздник для молодоженов.

На подготовку было всего несколько дней. Но волонтерам этого времени хватило, чтобы подарить влюбленным праздник и стать свидетелями рождения семьи.

Желаем прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважения друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга! —

написал волонтер Андрей Танцюра.

Для помощи военным, проходящим лечение в одесских медучреждениях, волонтер проводит постоянные сборы средств. Ведь у раненых нет времени ждать лекарства:

Реквизиты для помощи: Приватбанк 5363 5420 9887 8003 Танцюра А.В.

Монобанк 5375 4115 1018 2822 Танцюра А.В.

Сылка на Банку в Моно: https://send.monobank.ua/jar/49uxewxYnN

Для переводов из-за границы: PayPal перевод на: [email protected]

Western Union или Money Gram: Tantsiura Andrii Odessa, Україна.