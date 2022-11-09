Тарифы на коммуналку, пенсии и выплаты эвакуированным: что изменилось с 1 ноября?

С приходом последнего месяца осени 2022 года украинцев ждет немало изменений, которые будут касаться, в частности, и их кошельков. Итак, что же принес нам ноябрь?

Подорожание срочного оформления документов

С 1 ноября изменилась стоимость срочного оформления внутреннего и загранпаспорта гражданина Украины. Так, например, чтобы оформить паспорт за 10 дней, теперь придется отдать не 252 гривны, как это было раньше, а 496 гривен. А за оформление загранпаспорта за три или семь дней придется заплатить не 704 гривны, а 992 гривны.

Кроме того, оформление и обмен проездного документа беженца вырастет в цене с 226 до 452 гривен, а вида на временное проживание – с 352 до 452 гривен.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 гривен.

Коммуналка

Тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября не изменились. В Украине продолжает действовать закон, согласно которому тарифы на газ, отопление и горячую воду нельзя повышать в течение военного положения и шести месяцев после него.

Также Кабинет министров принял постановление, предусматривающее, что цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона – до 31 марта 2023 года.

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Помощь для эвакуированных

1 ноября вступило в силу постановление правительства об открытии специального счета для украинцев на деоккупированных территориях и эвакуированных граждан.

За средства доноров, которые будут поступать на этот счет, жители освобожденных территорий будут получать гуманитарное и единовременное пособие в размере 3000 гривен для детей и инвалидов, 2000 гривен – для других категорий. Выплаты будет осуществлять «Укрпочта».

Как пояснили в Минреинтеграции, алгоритм получения денежной помощи жителями освобожденных населенных пунктов таков:

местные органы власти в течение семи дней после деоккупации предоставляют военной администрации информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

военная администрация в течение двух дней передает эту информацию в Минреинтеграции;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение двух дней после утверждения перечисляет средства «Укрпочте»;

«Укрпочта» в течение пяти дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи;

«Укрпочта» на основании сведений «Укрзалізниці» за три дня до отправления эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве выезжающих и ориентировочной сумме средств;

после этого Минреинтеграции в течение двух дней со дня получения представления перечисляет средства Укрпочте, которая в течение пяти дней производит выплаты.

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Будет ли повышение пенсий в ноябре-2022?

В октябре в Украине повысилась минимальная заработная плата, соответственно – повысились пенсии.

Дополнительные повышения на ноябрь не запланированы. Те пенсионеры, которые имеют право на повышение пенсий, но не получили его до 25 октября, могут обратиться для перерасчета в ноябре в органы Пенсионного фонда.

На повышение пенсии имеют право лица:

в возрасте 65 лет и старше;

имеющие необходимый страховой стаж – от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно;

лица в возрасте от 70 до 75 лет;

пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

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