Что делать, если коммуналку отключают за долги?

Поставщики коммунальных услуг угрожают отключением за неуплату и даже запугивают выселением из жилья в военное время, а это запрещено законом.
На «горячую линию» Министерства реинтеграции звонят по телефону потребители и жалуются на то, Поставщики коммунальных услуг угрожают отключением за неуплату и даже запугивают выселением из жилья в военное время.
Чиновники напоминают, что во время военного положения в Украине запрещено прекращать или отключать коммунальные услуги при неуплате или оплате не в полном объеме.
Поставщиков услуг призывали с пониманием относиться к тем, кто пока не может оплачивать и погашать коммунальные долги.
А если у потребителей возникают проблемные моменты – просят звонить на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам: 15-48 (круглосуточно).
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