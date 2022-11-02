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Паспортные услуги в Одессе: что и насколько подорожало?

Паспортные услуги в Одессе: что и насколько подорожало?

С 1 ноября 2022 года в Одессе изменилась стоимость паспортных услуг. Об этом напоминает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Ранее уже сообщалось, что в одесских Центрах предоставления административных услуг будет изменена стоимость паспортных услуг, согласно Постановлению Кабмина Украины от 14 октября текущего года.

Как уточняют в мэрии, теперь стоимость паспортных услуг составляет:

  • оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 20 дней – 450 грн;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 20 дней – 856 грн;
  • оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 820 грн;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 1496 грн.

Согласно решению Одесского горсовета от 31 июля 2019 г. определен перечень категорий лиц, освобождаемых от оплаты доли стоимости за оформление, в частности, паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В частности, к льготной категории относятся:

  • граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • ветераны войны: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны;
  • категории лиц, указанных в статье 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • родители и дети из многодетных семей;
  • лица старше 80 лет;
  • бездомные и беспризорные дети (при наличии определенного статуса);
  • жертвы нацистских преследований;
  • почетные граждане Одессы.

Лица, претендующие на получение административной услуги на льготной основе, должны быть зарегистрированы в Одессе.

При этом лица, относящиеся к льготным категориям, могут получить паспортные услуги по следующим ценам:

  • (льготное) оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 20 дней – 361,8 грн;
  • (льготное) оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 20 дней – 609,6 грн;
  • (льготное) оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 472,8 грн;
  • (льготное) оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 801,6 грн.

Больше подробностей можно узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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