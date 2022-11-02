Паспортные услуги в Одессе: что и насколько подорожало?

С 1 ноября 2022 года в Одессе изменилась стоимость паспортных услуг. Об этом напоминает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Ранее уже сообщалось, что в одесских Центрах предоставления административных услуг будет изменена стоимость паспортных услуг, согласно Постановлению Кабмина Украины от 14 октября текущего года.

Как уточняют в мэрии, теперь стоимость паспортных услуг составляет:

оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 20 дней – 450 грн ;

; оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 20 дней – 856 грн ;

; оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 820 грн ;

; оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 1496 грн.

Согласно решению Одесского горсовета от 31 июля 2019 г. определен перечень категорий лиц, освобождаемых от оплаты доли стоимости за оформление, в частности, паспорта гражданина Украины (ID-карта) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В частности, к льготной категории относятся:

граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны;

категории лиц, указанных в статье 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители и дети из многодетных семей;

лица старше 80 лет;

бездомные и беспризорные дети (при наличии определенного статуса);

жертвы нацистских преследований;

почетные граждане Одессы.

Лица, претендующие на получение административной услуги на льготной основе, должны быть зарегистрированы в Одессе.

При этом лица, относящиеся к льготным категориям, могут получить паспортные услуги по следующим ценам:

(льготное) оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 20 дней – 361,8 грн ;

; (льготное) оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 20 дней – 609,6 грн ;

; (льготное) оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 472,8 грн ;

; (льготное) оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 801,6 грн.

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