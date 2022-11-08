Когда вырастут тарифы на электроэнергию?

Несмотря на постоянные обстрелы объектов энергетики и плановые отключения, тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона.
Это означает, что льготные цены на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2023 года:
- при потреблении до 250 кВт-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;
- при потреблении более 250 кВт-ч в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.
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По информации Министерства энергетики, потребители, которые используют до 250 кВт-ч в месяц, составляют около 80% от общего количества.
Однако после 31 марта цена, скорее всего, будет расти.
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