Повышение тарифов с 1 июня: в Измаиле подорожает вода, в Рени — решение отложили

О решениии вдвое поднять тариф на водоснабжение в Балте «Одесская жизнь» сообщала вчера, 30 мая.

В Измаиле вода подорожает более чем на 50%

О том, что в Измаиле с 1 июня подорожают тарифы на воду и канализацию, стало известно из решения исполнительного комитета Измаильского городского совета, принятого 20 мая.

Об увеличении тарифов к исполкому обратилось Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства.

Так. с 1 июня измаильцы будут платить за услуги в следующем размере:

централизованное водоснабжение — 27,50 грн за 1 м3 вместо действующих 18,10 грн ;

централизованное водоотведение — 33,40 грн за 1 м3 вместо 20,7 грн;

централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем, то есть для жителей многоэтажек) — 28,10 грн за 1 м3 вместо 18,6 грн;

централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем) — 33,80 грн за 1 м3 вместо 21 грн (+12,80 грн).

В прошлый раз тарифы на воду и водоотведение в Измаиле меняли 1 февраля 2022 года.

В Рени передумали повышать тарифы

Руководство Ренийской территориальной громады намеревалось утвердить новые расценки на воду и услуги канализации с 1 марта 2024 года.

Согласно расчетам «Водоканала», расценки должны были бы составлять: 35,6 гривен за кубический метр централизованного водоснабжения и 36,6 гривен за кубический метр централизованного водоотвода.

Однако еще в феврале этого года исполком Ренийского городского совета решил приостановить запланированное повышение тарифов на воду и водоотвод.

В преддверии заседания исполкома инициативная группа направила в горсовет коллективное обращение с просьбой сохранить тарифы на воду и водоотвод на уровне 2023 года.

Какая ситуация с водоснабжением по стране

Тариф на водоснабжение в Украине не пересматривали уже 3 года. Как сообщают в Ассоциации «Укрводоканалэкология», убытки из-за этого достигают миллиарды долларов, ведь водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно нынешним ценам.

По оценкам Всемирного банка, за два года полномасштабного вторжения отрасль водоснабжения и водоотведения понесла убытки на 11 миллиардов долларов. Изношенность основных фондов составляет 33 – 45%. А прогнозы экспертов на 2024 год отмечают, что почти 8 миллионов человек в Украине не будут иметь доступа к централизованному питьевому водоснабжению.

Президент Ассоциации Дмитрий Новицкий отмечает, что сейчас для всех водоканалов есть одна проблема – финансирование. Поэтому плановые работы, замена оборудования, насосов, задвижек или перекладка сетей фактически невозможны.