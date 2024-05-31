Повышение тарифов с 1 июня: в Измаиле подорожает вода, в Рени — решение отложили

Повышение тарифов с 1 июня: в Измаиле подорожает вода, в Рени — решение отложили

С 1 июня 2024 года в нескольких городах Одесской области повышается тариф на централизованное водоснабжение. Больше за воду и услуги водоотведения будут платить жители Измаила и Балты. А мэрия Рени под давлением общественности повышение тарифа отложила.

О решениии вдвое поднять тариф на водоснабжение в Балте «Одесская жизнь» сообщала вчера, 30 мая.

Читайте также: Новые выплаты, цены на продукты и коммуналку: какие изменения ждут нас в июне?

В Измаиле вода подорожает более чем на 50%

О том, что в Измаиле с 1 июня подорожают тарифы на воду и канализацию, стало известно из решения исполнительного комитета Измаильского городского совета, принятого 20 мая.

Об увеличении тарифов к исполкому обратилось Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства.

Так. с 1 июня измаильцы будут платить за услуги в следующем размере:

  • централизованное водоснабжение — 27,50 грн за 1 м3 вместо действующих 18,10 грн ;
  • централизованное водоотведение — 33,40 грн за 1 м3 вместо 20,7 грн;
  • централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем, то есть для жителей многоэтажек) — 28,10 грн за 1 м3 вместо 18,6 грн;
  • централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем) — 33,80 грн за 1 м3 вместо 21 грн (+12,80 грн).

В прошлый раз тарифы на воду и водоотведение в Измаиле меняли 1 февраля 2022 года.

В Рени передумали повышать тарифы

Руководство Ренийской территориальной громады намеревалось утвердить новые расценки на воду и услуги канализации с 1 марта 2024 года.

Согласно расчетам «Водоканала», расценки должны были бы составлять: 35,6 гривен за кубический метр централизованного водоснабжения и 36,6 гривен за кубический метр централизованного водоотвода.

Однако еще в феврале этого года исполком Ренийского городского совета решил приостановить запланированное повышение тарифов на воду и водоотвод.

В преддверии заседания исполкома инициативная группа направила в горсовет коллективное обращение с просьбой сохранить тарифы на воду и водоотвод на уровне 2023 года.

Читайте также: Повышение тарифов на электроэнергию: когда произойдет и сколько будем платить

Какая ситуация с водоснабжением по стране

Тариф на водоснабжение в Украине не пересматривали уже 3 года. Как сообщают в Ассоциации «Укрводоканалэкология», убытки из-за этого достигают миллиарды долларов, ведь водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно нынешним ценам.

По оценкам Всемирного банка, за два года полномасштабного вторжения отрасль водоснабжения и водоотведения понесла убытки на 11 миллиардов долларов. Изношенность основных фондов составляет 33 – 45%. А прогнозы экспертов на 2024 год отмечают, что почти 8 миллионов человек в Украине не будут иметь доступа к централизованному питьевому водоснабжению.

Президент Ассоциации Дмитрий Новицкий отмечает, что сейчас для всех водоканалов есть одна проблема – финансирование. Поэтому плановые работы, замена оборудования, насосов, задвижек или перекладка сетей фактически невозможны.

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua