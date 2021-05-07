Тариф на газ: выгодное предложение от Одессагаз-Поставка

В прошлом номере мы рассказывали о том, что с 1 мая «Одессагаз-Поставка» предложила потребителям «Годовой фиксированный» и «Месячный» тарифы в размере 9,20 гривни за кубометр газа. Первый тариф будет постоянным, независимо от времени года. Второй может меняться ежемесячно и отличаться от «годового». Потребитель в этом случае вправе выбрать тот тариф, который будет выгоднее. Как это сделать?

Тариф «Годовой фиксированный» устанавливается на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. А тариф «Месячный» — на период с 1 мая 2021 года по 31 мая 2021 года. Если в будущем при разнице в цене газа потребитель захочет выбрать тариф «Месячный», он должен сообщить об этом поставщику. Для этого надо подать заявление-присоединение с заявкой на изменение тарифа на сайте gazpostach.od.ua или на ближайшем участке «Одессагаз-Поставка»:

улица Приморская, 47/1;

улица Святослава Рихтера, 148-а;

проспект Добровольского, 92;

Фонтанская дорога, 67.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт–центра «Одессагаз-Поставка»:

0-800-20-10-04 (бесплатно),

(бесплатно), (093) 170-36-66 (по тарифам вашего оператора).

При переходе с одного тарифа на другой заново предоставлять документы не придется, кроме случаев, когда эти документы претерпели изменения с момента предоставления первого заявления-присоединения.

Если переход будет одобрен, поставщик известит об этом потребителя в течение 15 дней со дня получения заявки. О дате, с которой оплата рассчитывается по новому тарифу, потребителя известят в течение трех рабочих дней с даты такого перехода.

Если в предоставлении коммерческого тарифа будет отказано, поставщик сообщит об этом потребителю в течение 10 рабочих дней со дня фиксации его согласия о переходе на другое коммерческое предложение.

ВАЖНО! Потребитель может перейти с «Годового тарифа» на другой тариф поставщика. При этом поставщик имеет право отказать повторно поставлять потребителю газ в рамках «Годового тарифа» в период с 1 мая по 30 апреля. То есть по фиксированному годовому тарифу в таком случае можно будет платить только в следующем периоде.

Примечание. Все тарифы на газ указаны с учетом НДС и платы за транспортировку. Кроме этого, потребители еще должны внести абонплату «Одессагазу».

Внимание, скидка!

Напомним, что при некоторых условиях потребители «Одессагаз-Поставки» могут рассчитаться за газ дешевле, чем по 9,20 гривни за кубометр газа.

Если потребители, не имеющие задолженности за предыдущие расчетные периоды, в срок до 25 мая 2021 года в полном объеме оплатят за природный газ, потребленный в апреле, и внесут рекомендованный платеж*, цена за газ, потребленный в мае 2021 года, с учетом скидки составит 8,50 грн. за 1 куб.м.Предложение действует ограниченный период времени — с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года включительно. Скидка действует исключительно на газ, потребленный с 1 по 31 мая 2021 года.

* Размер рекомендованного платежа определяется для каждого потребителя индивидуально и рассчитывается как сумма, равная 100% суммы оплаты за газ, потребленный в апреле 2021 года.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о Годовом тарифе на газ и о том, сколько придется платить с 1 мая.