Нацбанк прогнозирует подорожание газа, отопления, света и воды: когда это произойдет

О чем говорится в отчете Нацбанка?

В Инфляционном отчете Нацбанка, опубликованном 1 августа, указано: «Допускается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням». Причиной называют «сложное состояние в энергетике и государственном бюджете».

Также в Отчете указано, что мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост цен. Попробуем разобраться, на какие тарифы распространяется действие моратория и что вообще происходит с ценами на коммуналку.

ГАЗ И ОТОПЛЕНИЕ: цены поднимать запрещено

С 19 августа 2022 года действует Закон Украины №2479-IX, которым предусмотрен мораторий на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Этот запрет действует в течение действия военного положения и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено. Итак, согласно Закону, не могут повышаться тарифы для населения на природный газ, тепловую энергию и горячую воду.

Так, компания «Нафтогаз Украины», которая предоставляет услуги для 12,4 миллиона домохозяйств (98% потребителей), руководствуясь мораторием, продолжает реализовывать природный газ населению по 7,96 гривны за кубометр. Тариф «Фиксированный» действует до 30 апреля 2025 года включительно. У остальных поставщиков цена колеблется в пределах 7,7-9,99 гривны за кубометр газа.

Однако председатель правления НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев отметил, что рыночная цена составляет около 15 гривен за кубометр. Разницу в тарифах покрывает бюджет.

Понятно, что поднятие цены на газ вдвое сделает ее неподъемной для большого количества семей. Но это возможно только после 30 апреля 2025 года и только при определенных условиях. Или через прекращение военного положения не позднее 30 ноября 2024 года, или через отмену Закона №2479-IX о моратории. Поэтому все зависит от Верховной Рады. Пойдут ли народные депутаты на такой откровенно непопулярный шаг?

СВЕТ: тариф подняли, но, оказывается, мало

Рост тарифа на электроэнергию мы уже ощутили через платежки, полученные в июле: правительство повысило фиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривни за киловатт. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №632, такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно.

Обратите внимание, что мораторий на поднятие тарифов не распространяется на электроэнергию.

— Действующий тариф покрывает себестоимость производства одного киловатта двумя государственными энергокомпаниями — «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго», а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 гривны, — пояснила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Учитывая прогнозы НБУ о приведении тарифов к экономически обоснованным уровням в 2025 году, решение может принимать Кабинет министров. Если изменения будут, то только после 30 апреля следующего года.

ВОДА: тариф будет расти, но пока не для всех

Горячая вода подпадает под действие моратория. А вот поставки холодной воды — нет. В Украине нет единого тарифа на эту услугу. У каждого водоканала своя цена.

Тарифы на воду в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек и с объемами потребления до 300 тысяч кубометров в год устанавливает местная власть. А в областных центрах и крупных городах цену согласовывает Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Еще в 2023 году НКРЭКУ собиралась повысить тариф на воду во многих городах. Но правительство не одобрило такое решение, и его отменили. Поэтому пока без изменений остаются цены на воду в крупных городах. Но в малых населенных пунктах местные органы власти могут самостоятельно повышать тарифы. Поэтому во многих из них цены или уже выросли, или вырастут в ближайшее время. Кое-где их жителям придется платить на 40% больше.

Чем меньше объемы потребления, тем выше тариф. У водоканала есть постоянные расходы (на заработную плату, содержание сетей, ремонтные работы и т.д.) и переменные. И чем меньше потребителей, тем больше доля каждого в постоянных расходах. Именно поэтому в больших городах стоимость воды значительно меньше, чем в маленьких населенных пунктах.

Несмотря на то, что специалисты НКРЭКУ уже неоднократно готовили проекты решений о повышении тарифов на водоснабжение в крупных городах, есть высокая вероятность, что в 2025 году они таки вырастут. О цифрах говорить рано, но, напомним, в 2023 году планировалось увеличение на 32% в среднем.

Светлана ШЕВЧУК