Станция транспортировки газа
Станция транспортировки газа
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В марте 2025 года стоимость газа в Одессе останется неизменной. Исполнительный комитет Одесского городского совета еще в прошлом году установил тарифы, которые продолжают действовать:

  • для бюджетных учреждений — 4538 грн за Гкал,
  • для религиозных организаций — 4960 грн за Гкал,
  • для других заведений — 5547 грн за Гкал.

Формирование тарифов зависит от нескольких факторов:

  • изменений температурного режима,
  • объемов потребления тепловой энергии,
  • стоимости энергоресурсов
  • и других расходов.

Часть поставщиков работает по тарифам, установленным Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время для многих других предприятий тарифы утверждают местные органы власти.

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