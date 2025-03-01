В марте 2025 года стоимость газа в Одессе останется неизменной. Исполнительный комитет Одесского городского совета еще в прошлом году установил тарифы, которые продолжают действовать:

для бюджетных учреждений — 4538 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4960 грн за Гкал,

для других заведений — 5547 грн за Гкал.

Формирование тарифов зависит от нескольких факторов:

изменений температурного режима,

объемов потребления тепловой энергии,

стоимости энергоресурсов

и других расходов.

Часть поставщиков работает по тарифам, установленным Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время для многих других предприятий тарифы утверждают местные органы власти.

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