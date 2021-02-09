Дегустация одесской пиццы итальянцами: удивились, но одобрили

Какой же была на вкус та самая первая пицца? К сожалению, найти технологическую карту продукта и узнать его рецептуру нам не удалось. Лишь в заметке «Зайдем в «Пиццерию» в газете «Знамя Коммунизма» есть весьма приблизительное описание: «Итак, что же такое пицца? Если коротко – это запеченные в тесте рубленное мясо, томаты, зелень, голландский сыр. И все это в остром чесночном соусе».

В статье «Кафе по-итальянски» в газете «Вечерняя Одесса» от 13 сентября 1984 года, заведующая производством Раиса Трофимовна Харченко рассказывает, что, готовясь к открытию, повара побывали в Симферополе, в самой первой пиццерии в СССР (вторая пиццерия была открыта чуть позже в Москве), где переняли опыт поваров, которые непосредственно разработали рецептуру необычного теста. Примечательно, что эта пиццерия в Крыму работает до сих пор.

Готовясь к открытию первой пиццерии в Одессе, повара перенимали опыт у коллег из Симферополя, где была отрыта первая в СССР пиццерия

В 1984 году, при открытии, кафе предлагало три вида пиццы: с говядиной – 52 копейки, кальмарами – 36 копеек и с яйцом – 32 копейки. Чуть позже добавилась еще и пицца с куриным мясом – 50 копеек. Кроме пиццы, в меню были еще бульон, сезонные салаты, и закуски. Обычно на порцию брали две пиццы, ну а детям или худеющим дамам было достаточно и одной.

Приезжали в пиццерию и иностранные гости. Например, итальянцы. Они продегустировали все виды пиццы и сказали, что это очень вкусно, хоть и не похоже на то, что они привыкли есть дома. А вообще, иностранцы были частыми посетителями пиццерии – ведь это была единственная привычная для них еда. Особенно часто забегали почему-то военные моряки, вспоминает сотрудница кафе.

В газетных заметках также говорилось о том, что за первый месяц работы производительность кафе выросла на 130% и поэтому в скором времени ІV трест общественных столовых должен был открыть еще несколько подобных кафе. Однако эти планы почему-то не осуществились.

Не на пустом месте: в начале ХХ века на месте пиццерии находилось известное кафе

Здание, в котором находилась «Пиццерия», было построено в 1881 году архитекторами Клейном и Вейтко. В начале ХХ века в нем находилось известное в городе кафе Дитмана.

По данным архитектурной фотобазы Домофото, впервые «официально» заведение упоминается в 1906 году в рекламном объявлении: «Кондитерская и кафе П. Дитман, Тираспольская, уг. Нежин. При кондитерской роскошная веранда. Тел. 16-82».

Судя по всему, веранда обновлялась не один раз, о чем свидетельствуют прошения с проектом на устройство деревянной веранды на углу Нежинской и Тираспольской улиц в разные годы – 1908, 1912 годах. При подаче прошения на устройство веранды ресторана в 1913 году была установлена плата 250 рублей, но по просьбе Дитмана горуправа снизила цену аренды тротуара до 150 рублей.



В середине ХХ века в здании размещались магазин кулинарии и автоматы-закусочные, затем – кафе «Блинная». А в шестидесятые в кафе снимался эпизод фильма Киры Муратовой «Короткие встречи».

В то же время Юрий Олеша вспоминает в «Книге прощания»: «Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение: я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в одну десятую долю секунды».