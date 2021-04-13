Свой кошелек: 5 вопросов о социальной помощи от государства

В редакцию часто обращаются читатели с вопросом: как выжить на небольшую пенсию? Если семья или пенсионер, который живет один, будут признаны малообеспеченными, им предоставляется возможность оформить социальное пособие.

В положениях и нормах Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» нам помогла разобраться Тамара Щербина, начальник отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения в Суворовском районе города Одессы.

Кому помогают?

Условия назначения государственной социальной помощи, основания для ее прекращения и выплаты, а также перечень документов, необходимых для назначения такой помощи, определены Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 250 от 24 февраля 2003 года (с последними изменениями от 25.12.2020 г.). В частности, государственная социальная помощь назначается и выплачивается малообеспеченным семьям, постоянно проживающим на территории Украины, и по уважительным или независящим от них причинам имеющим среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.

Куда обращаться за соцпомощью?

Назначают соцпомощь управления соцзащиты по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя. Для назначения помощи заявитель (при наличии паспорта гражданина Украины) подает следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах и имущественном состоянии;

справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и не может быть получена по запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размеров.

Ранее мы рассказывали о том, на какую социальную помощь могут рассчитывать безработные.

Кого считают членом семьи?

В декларации указывается информация о составе малообеспеченной семьи заявителя.

В состав малообеспеченной семьи заявителя включаются:

муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, а также дети, которые учатся на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Дети, которые учатся на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей, включаются в состав семьи независимо от регистрации места жительства или места пребывания. Лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, в состав семьи не включаются. Права семьи имеет также одинокое лицо.

Как рассчитать размер помощи?

Размер определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малоимущей семьи. Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных для различных социальных и демографических групп населения.

Так, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» предусмотрено, что прожиточный минимум для назначения государственной социальной помощи определяется в процентном соотношении к прожиточному минимуму основных социальных и демографических групп населения составляет:

для трудоспособных лиц – 35%;

для нетрудоспособных лиц – 100%;

для детей – 130%.

По состоянию на 1 марта 2021 года прожиточный минимум в расчете на месяц составляет:

для трудоспособных лиц – 794,50 гривни (2270 грн. х 35%);

для трудоспособных лиц – 1769 гривен (100%);

для детей до 6 лет – 2497,30 гривни (1921 грн. Х 130%);

для детей от 6 до 18 лет – 3113,50 гривни (2395 грн. х 130%).

Среднемесячный совокупный доход малообеспеченной семьи – это рассчитанный в среднем за месяц доход всех членов малообеспеченной семьи, полученный ими в течение шести месяцев. Он определяется в соответствии с Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства), утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины № 632 от 22 июля 2020 года.

Приведем пример

Семья состоит из четырех человек:

заявительница – лицо трудоспособного возраста, которая ухаживает за ребенком до трех лет и ежемесячно получает пособие в размере 860 гривен;

муж заявительницы – человек с инвалидностью, который ежемесячно получает соответствующую помощь в размере 1769 гривен;

двое детей в возрасте до 6 лет и от 6 до 18 лет.

Размер прожиточного минимума для такой семьи составляет: 8174,30 гривни (794,50 грн. + 1769 грн. + 2497,30 грн. + 3113,50 грн.).

Среднемесячный совокупный доход малообеспеченной семьи составляет: 2629 гривен (860 грн. + 1769 грн.).

Размер государственной социальной помощи составляет: 5545,30 гривни (8174,30 грн. – 2629 грн.).

Обратите внимание: максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать размера прожиточного минимума для малообеспеченной семьи.

ЭТО ВАЖНО! При назначении пособий малообеспеченным семьям в совокупный доход семьи не учитывают сумму субсидий.

Кому не положена помощь государства?

Государственная социальная помощь не назначается, если:

в составе семьи есть трудоспособные лица, которые достигли 18-летнего возраста, но не работали, не проходили военной службы. Они также не осуществляли предпринимательской или профессиональной независимой деятельности, не получали образования на дневной форме обучения, не зарегистрированы в центре занятости как безработные или как ищущие работу, суммарно более трех месяцев в течение периода, за который учитываются доходы.

В то же время, если такие лица уплатили единый взнос за общеобязательное государственное социальное страхование; ухаживали за детьми до достижения ими трехлетнего возраста или детьми, требующими постороннего ухода, а также лицами, достигшими 80-летнего возраста, государственная социальная помощь в таких случаях назначается;

лица из состава малообеспеченной семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи купили земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство (механизм), товар долгосрочного потребления или оплатили любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) на сумму более 50 тысяч гривен;

в собственности малообеспеченной семьи есть вторая квартира (дом);

в собственности малообеспеченной семьи есть более чем один автомобиль, транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Соцпомощь назначили, но могут и прекратить выплачивать

Государственная соцпомощь назначается на шесть месяцев. Для ее назначения на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новые заявление и декларацию.

Выплата назначенной государственной соцпомощи прекращается, если малообеспеченной семьей поданы недостоверные сведения или скрыты сведения, которые повлияли или могли повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и на определение ее размера. В таком случае на следующий срок государственная социальная помощь может быть назначена не ранее чем через шесть месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором выявлено нарушение.

Ольга Новикова

Ранее мы писали о том, куда в Одессе обратиться за адресной социальной помощью.