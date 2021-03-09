«Жду, когда буду просто уничтожен и окажусь у альтфатера» – Игорь Антонович Корман близок к отчаянию. Он – участник ликвидации Чернобыльской аварии, председатель Киевской районной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины».

Сразу после чернобыльской катастрофы Корман работал над тем, чтобы зараженная Припять не занесла радиоактивные нуклиды в Киевское водохранилище. «А мне платят вот такую мизерную пенсию, и я остался нищим буквально», – сокрушается ветеран, ликвидатор первой категории.

На краю

Сейчас Игорю Корману 82. Донимают онкология и стенокардия. А еще – практически постоянное безденежье: 4 тысячи гривен пенсии едва хватает на пропитание. Долги по коммуналке достигли уже 20 тысяч гривен – Игорь Антонович боится, что из-за них его могут выселить из квартиры, говорит, что уже есть соответствующее решение суда. До тысячи долларов, по его словам, необходимо ежемесячно на лекарства. «Ну как выжить?», – по сути, риторически вопрошает Игорь Антонович. Частичный ответ находит в программе Одесского горсовета по оказанию помощи людям, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства. Продуктовые наборы, денежная помощь, компенсация затрат на медпрепараты позволяют как-то решать непростую для него задачу – выжить. Сейчас ветеран опять готовит комплект документов, чтобы снова попросить город о помощи. Сетует, что ответа приходится ждать долго. Просто для него 1-2 месяца – это уже не малый срок. Однако процедуру надо выдержать.

Адресная помощь: два шага к спасению

Помощь выплачивают по личному обращению – с ним нуждающийся одессит может обратиться к городскому голове, депутату горсовета или в департамент труда и социальной политики. Потом надо собрать пакет необходимых документов и дождаться решения попечительского совета.

– В прошлом году мы провели 49 заседаний попечительского совета, где рассмотрели свыше 20 тысяч обращений, – информирует директор департамента труда и соцполитики Елена Китайская. – Общий объем помощи составил 127 миллионов гривен, средний размер одной выплаты – 6 тысяч гривен.

В зависимости от положения заявителя максимальный размер адресной помощи может достигать 18 тысяч гривен. Просить такую сумму, при наличии серьезных отягчающих обстоятельствах, можно в Департаменте труда и социальной политики, а также у депутата или городского головы. Если же речь идет о помощи в пределах пяти с половиной тысяч, то вопрос вполне можно решить на уровне районной администрации.

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Проинформирован, значит – спасен

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая считает, что одесситов надо активно информировать о том, что есть такая возможность – при необходимости получить адресную помощь, в том числе – и в ситуации, если окажутся неподъемными коммунальные платежи.

– Люди зачастую не знают, что в городе работает такая программа или не верят, что смогут получить поддержку в ее рамках, – говорит депутат.

Валентина Брадяк уже разуверилась в том, что сможет найти помощь для своей дочери, матери-одиночки, страдающей от онкологического заболевания. Но в эфире местного телеканала увидела сюжет, где Ольга Квасницкая анонсировала городскую программу адресной помощи. Позвонила в студию, после эфира связалась с депутатом.

– Оказалось, что дочери отказывали, – вспоминает Ольга Квасницкая, – пришлось вмешаться. Вмешательство депутата оказалось результативным. За прошлый год и начало нынешнего она приняла 22 заявления на матпомощь.

Адресная помощь без формализма

В целом, людям, обратившимся за помощью, отказывают редко. Из более чем 20 тысяч человек отказ получили только 1058 – один из двадцати. Самые распространенные причины отказа – доход, превышающий два прожиточных минимума (около 4500 гривен) и отсутствие необходимых документов. При этом Елена Китайская говорит, что попечительский совет избегает формализма: – Даже при наличии пунктов, которые могут послужить причиной для отказа, помощь может быть назначена, если на то есть объективные причины. Например, если у нуждающегося есть трудоспособные дети, но никакой поддержки они ему не оказывают и даже не общаются с родителями.

Глава департамента труда и социальной политики заверяет, что программа адресной помощи полностью обеспечена финансами:

– У нас нет такого, чтобы в программе что-то заложили, а в бюджете средств нет. По социальным программам такого не бывает.

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Адресная помощь: кто разъяснит и оформит

Елена Китайская считает, что об адресной помощи одесситы проинформированы неплохо – судя по количеству обращений. Однако департамент занимается дальнейшей популяризацией программы: предоставляет информацию общественным организациям, ОСМД, любым сообществам, которые могут дать разъяснения нуждающимся людям.

В свою очередь Ольга Квасницкая считает подготовку документов процедурой сложной, но необходимой. Надо быть уверенными, что бюджетные деньги попадут именно тем, кто в них нуждается. Цифровизация в настоящее время тут мало чем поможет, поскольку большая часть малообеспеченных – люди старшего возраста, которые не всегда дружат с современными информационными технологиями. А вот поддержка волонтеров здесь может быть очень кстати.

– В прошлом году приходила девочка, – с благодарностью вспоминает Игорь Корман, – она помогла заполнить документы, и сама завезла их в департамент.

В этом году ветеран, который внес свою лепту в защиту нашей страны от чернобыльской радиации, уповает на божью помощь и милосердие чиновников. Мы тоже надеемся на то, что Игорь Антонович, как и десятки других нуждающихся, получит необходимую помощь. Жаль только, что не получается обойтись без этого – доход слишком мал.

Иван Шевчук

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