Уменьшится ли субсидия, если в семье есть студент?

На этот вопрос ответили в Пенсионном фонде.

В случае, если лицо, проживающее вместе с родителями, в течение периода, за который учитываются доходы для исчисления субсидии, обучалось по дневной или дуальной форме (с практикой на производстве) – в заведениях общего среднего, профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего, высшего образования – в среднемесячный совокупный доход домохозяйства засчитывается 0,5 размера минимальной заработной платы по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

Например, если субсидия назначается с начала отопительного сезона 2023-2024 годов, для расчета учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. В совокупный доход засчитывается 3350 гривен (6700 гривен (размер минимальной зарплаты по состоянию на июнь 2023 года) х 0,5) за студента и доходы, полученные другими членами домохозяйства. Соответственно, субсидия уменьшится.

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