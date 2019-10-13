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Субсидии и льготы: что нужно знать о монетизации, проверках и долгах

Субсидии и льготы: что нужно знать о монетизации, проверках и долгах

«Одесская жизнь» уже публиковала материалы на тему субсидий и льгот. Так, с октября произошли изменения в правилах назначения субсидий. А еще запустили монетизацию льгот. Но у наших читателей все равно возникают вопросы: что, почему и как? Разъяснения по самым актуальным вопросам сегодняшнего дня предоставили в Министерстве социальной политики.

Льготы на коммуналку: что изменилось?

С 1 октября 2019 заработал новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: деньги будут передаваться людям, а не предприятиям – поставщикам услуг. При этом порядок назначения выплат остается почти неизменным. Сумму льготы будут рассчитывать исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Важно! Монетизация льгот не влияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства за счет бережливого потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника. То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе, сэкономленные деньги люди могут оставить себе.

Как получить субсидию по новым правилам?

Большинству получателей субсидий, которым помощь была переназначена по итогам предыдущего отопительного сезона, субсидия будет пересчитана автоматически.

Домохозяйствам, которые по итогам предыдущего отопительного сезона получили отказ в продлении программы субсидий из-за долгов, предлагается несколько вариантов.

1. Обратиться к предприятию – поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга (особенно актуально в случае значительной задолженности).

2. Погасить задолженность перед поставщиком услуг и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности).

3. В исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии, он может обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию.

Важно! Внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилого помещения, а также домохозяйствам, которым была назначена субсидия на фактически проживающих и которые в мае текущего года не обратились в управление соцзащиты, нужно сделать это до 15 декабря (т.е. не позднее чем через два месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).

Будут ли проверять субсидиантов? И чем грозят проверки субсидий?

С целью контроля правильности предоставления, в частности, жилищных субсидий и использования средств государственного бюджета, направленных на эти цели, с 2001 года в Украине введена социальная инспекция. Социальные инспекторы проверяют достоверность предоставленных сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и т.п. Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства.

Если гражданин предоставил в орган социальной защиты недостоверные данные, ему придется вернуть излишек выплаченной жилищной субсидии.

Важно! Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, было приобретено имущество, товары или оплачены услуги на сумму более 50 тысяч гривен, следует сообщить об этом в орган, назначивший субсидию. И сделать это надо не позднее чем в течение 30 календарных дней.

Почему на следующий год заложено меньше денег на субсидии?

В проекте бюджета на 2020 год заложено чуть больше 47,6 млрд. гривен на выплату льгот и субсидий, в то время как в прошлом году было выделено 55,1 млрд. грн. В Минсоцполитики утверждают, что всем, кто нуждается в государственной помощи на оплату коммунальных услуг, денег хватит.

Сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. То есть фактически никакого «сокращения» нет.

dpchas.com.ua

Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, какие изменения в выдаче льгот и субсидий появились с 1 октября.

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