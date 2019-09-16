Субсидии и льготы с 1 октября: что надо знать о новых правилах

В августе Кабинет Министров принял новый документ, касающийся назначения государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Речь идет о Постановлении «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» №807. Документ вступит в силу с 1 октября. Что изменится и о чем надо знать субсидиантам и получателям льгот на оплату коммуналки?

Все новшества субсидии

Вместо нескольких разных постановлений будет действовать единое Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденное Постановлением «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848 с изменениями, внесенными Постановлением №807. А это значит, что субсидиантам будет проще ориентироваться в законодательных нормах, которые влияют на назначение и выплату госпомощи.

Так, в Положение о порядке назначения жилищных субсидий (Постановление №848) внесены следующие дополнения и изменения.

1. Суммы назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя жилищной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия. Справедливости ради, уточним, что такая норма действовала и раньше. Теперь ее, как говорится, привели в соответствие с действующим законодательством.

2. Жилищные субсидии назначаются при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного процента платежа, установленного в соответствии с Постановлением «О новом размере затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии» №1156 от 27 июля 1998 года. В этом документе прописана формула расчета обязательного платежа, которая действует с 1 мая 2019 года. Ранее формула расчета обязательного платежа была для субсидиантов загадкой от правительства.

3. Если документы претендентом на госпомощь предоставлены в управление социальной защиты не в полном объеме, жилищная субсидия назначается при условии подачи документов в течение 30 дней со дня подачи заявления.

Если в течение 30 календарных дней после получения уведомления заявитель не подал все необходимые документы, управление принимает решение об отказе в назначении субсидии. Указанный срок может быть продлен по решению комиссии по причинам, признанным комиссией уважительными. Ранее в тексте Постановления была указана только одна уважительная причина — болезнь заявителя, подтвержденная документально.

4. Теперь субсидия на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, газа и электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления в отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно. Ранее этот период брали в расчет только для домохозяйств, которые использовали природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления. Для остальных домохозяйств даты начала и окончания отопительного сезона устанавливали местные власти.

5. Новое заявление и декларацию заявитель с 1 октября обязан подавать не только при изменении состава семьи члена домохозяйства, как это было раньше, но и при изменении перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления.

6. Выплата субсидий в наличной форме осуществляется через счет, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через отделения «Укрпочты».

Уполномоченными являются банки, определенные победителями конкурса на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Лица, не получающие пенсии, а также получатели субсидии, которые получают пенсию в другой административно-территориальной единице (отличной от места оформления субсидии), должны предоставлять управлениям соцзащиты информацию о способе выплаты и реквизиты счета в уполномоченном банке. До предоставления соответствующих данных выплата субсидии осуществляется через отделения «Укрпочты» по адресу, указанному в заявлении.

Ранее неработающие лица получали субсидию деньгами только в «Ощадбанке» через систему срочных переводов «Швидка копійка».

7. Неиспользованные за предыдущий отопительный (неотопительный) период деньги, которые имелись на счетах по состоянию на 1 июня, могут там находиться до 20 декабря. Если в течение этого времени субсидианты не снимут деньги со счета, в течение двух рабочих дней вся неиспользованная сумма будет возвращена на счет Минсоцполитики. Ранее было определено, что получатель субсидии должен обратиться за денежным переводом в течение месяца.

Льготы тоже монетизируют

Постановление №807 внесло изменения еще в два важных документа. Первое касается Постановления Кабмина «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» №373 от 17 апреля 2019 года, а именно — монетизации льгот.

С 1 октября параллельно будут функционировать две системы денежных выплат – наличная и безналичная.

В безналичной форме выплаты будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме . Для этого «Ощадбанк» вводит персонифицированный учет получателей льгот и денег, которые будут поступать на их счет, а после будет переводить средства на счета поставщиков коммунальных услуг.

. Для этого «Ощадбанк» вводит персонифицированный учет получателей льгот и денег, которые будут поступать на их счет, а после будет переводить средства на счета поставщиков коммунальных услуг. Наличными льготы предоставят всем желающим с начала отопительного (неотопительного) сезона на основании заявлений. Их надо подать в управление соцзащиты до 15 октября (15 мая). Согласно постановлению, деньги будут выплачивать через счет льготника, открытый в учреждении уполномоченного банка, или через отделения «Укрпочты».

При получении денег в финансовом учреждении льготники должны предоставить номер своего мобильного телефона, чтобы получать сообщения от банка о ходе проведенных расчетов. Но среди получателей льгот есть люди, у которых нет мобильного телефона, или же он есть, но в силу преклонного возраста они не пользуются его функциями в полном объеме.

По информации сотрудников соцслужб, об этой проблеме знают. Сейчас идет активная подготовка программного обеспечения проекта монетизации льгот, предусматривающего, помимо прочего, электронный обмен информацией по факту уплаты. И если льготник, получив деньги, не заплатит их поставщикам услуг, компания автоматически снимет необходимую сумму с его счета.

Еще одно изменение внесено в Постановление Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года. В частности, корректирующие коэффициенты, которые применялись для расчета оплаты за централизованное отопление, в новом сезоне будут применяться и к автономному отоплению.

Фото: sud.ua