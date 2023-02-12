Павел Вирский: 118 лет хореографу балета, которым восхищался Сальвадор Дали

12 февраля 2023 года исполняется 118 лет со дня рождения выдающегося одессита Павла Вирского — артиста, балетмейстера и хореографа. Совместив театр, академический и народный танец, он создал школу украинского танца, а его ансамблю рукоплескал весь мир.

Детство Павла и сорванные планы

Родился Павел Вирский 12 февраля 1905 года в Одессе на улице Новосельского, 78. Семья была дворянской, и Павла готовили к тому, что он станет либо банкиром, либо инженером. Поэтому мальчика отдали в Ришельевский лицей.

Однако никакой любви к точным наукам он не проявил, зато имел отличные оценки по всем предметам, связанным с музыкой. Пришлось домашним смириться с увлечением Павла.

Революция разрушила жизнь семьи, и вместо учебы за границей Павлу параллельно с обучением пришлось работать сторожем, таскать кирпичи на стройке и служить статистом в одесском оперном театре. После гимназии Павел Павлович поступил в Одесское музыкально-драматическое училище, а потом в Московский театральный техникум. После окончания обучения Вирского пригласили в Киевский оперный театр балетмейстером.

Творчество и поклонники во всем мире

Во время войны вместе с артистической бригадой Павел Павлович дошел до Сталинграда. Там он познакомился с Александровым, который забрал талантливого танцора в свой ансамбль, но через 12 лет Вирский все же вернулся в Украину.

Выступления артистов ансамбля Вирского становились сенсацией в любой стране мира. Например, парижские газеты писали: «Это нашествие украинских казаков сводит парижан с ума». Сальвадор Дали не пропускал ни одного концерта украинского балетмейстера, поклонниками творчества одессита были также Симона Синьоре и Ив Монтан, Альберт — принц Монако и Серж Лифарь.

Умер Павел Вирский в Киеве — перед гастролями у него случился очередной инфаркт. Похоронили выдающегося одессита на Байковом кладбище.

Источники: odesskiy.com, Википедия

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