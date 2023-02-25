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Летний театр одесского Горсада: детский смех, вкусности и окопные свечи (фоторепортаж)

Летний театр одесского Горсада: детский смех, вкусности и окопные свечи (фоторепортаж)

Из Летнего театра одесского Горсада доносится детский смех: аниматоры вовсю стараются для малышей. И загадки задают, и подвижные игры устраивают, и даже танцуют с детворой. Взрослые ждут свою программу.

Фестиваль накануне весны, когда уже потеплело… Кажется, такое обычное для Одессы мероприятие: теплое, веселое, настраивающее на позитив…

Вот только время от времени звучит воздушная тревога, а дети постарше не отходят от места, где идет изготовление окопных свечей. Это мастер-класс. Здесь же происходит сбор донатов для ЗСУ.

Угощение на фестивале в Одессе
Благотворительный фестиваль в Одессе
Ярмарка в Летнем театре Одессы
в Летнем театре одесского Горсада
Благотворительный фестиваль
Детские развлечения
дети, аниматоры
Донаты для ВСУ

Так в субботний день соединились фестивально-ярмарочные развлечения для детей и взрослых во времена, когда жизнь проходит на военном положении…

Да, дети уже знают, что такое окопная свеча, какие материалы для нее необходимы. Девочка лет 12-13 поясняет: «Вот эта свеча – для того, чтобы еду разогреть, а этой, что побольше, можно и согреться». И все с огромной заинтересованностью наблюдают, как заливается горячим воском (подогревается тут же) жестяная банка с уже готовым содержимым, то есть, всеми необходимыми ингредиентами…

в Летнем театра Горсада ярмарка
Летний театр Горсада
Изготовление окопных свечей
Выставка-ярмарка в одесском Горсаду
Окопные свечи
Какие бывают окопные свечи
Летний театр Горсада, ярмарка
Благотворительный фестиваль в Одессе
Дети на одесском фестивале

Фудкорты, сувениры, музыка… Акцент – конечно же, на детских программах, но есть развлечения и для взрослых. Все происходящее – это благотворительный фестиваль. Он проходит в Летнем театре 25 и 26 февраля. Вход бесплатный.

Кстати, напомним: Одесское училище приглашает на особую Масленицу.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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