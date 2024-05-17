Как работают одесские музеи во время войны?

Музей западного и восточного искусства

Музей западного и восточного искусства проводит выставки и лекции на различные темы. Проходит выставка гобеленов Эстер Серапионовой «Захисти нас святими Твоїми ангелами».

18 мая в 14.00 состоится лекция «Встреча с картиной «Натюрморт с женской фигурой». Абрахам Брейгель и Гийом Куртуа».

Время работы музея — с 12.00 до 17.00, касса работает до 16.30. Выходной день — среда.

— с 12.00 до 17.00, касса работает до 16.30. Выходной день — среда. Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий — 50 гривен.

— 100 гривен, для льготных категорий — 50 гривен. Адрес музея: улица Пушкинская, 9.

Литературный музей

В Литературном музее для посетителей доступны Сад скульптур под открытым небом, галерея и Золотой зал, в котором проводятся концерты и выступления. По предварительной договоренности сотрудники музея организуют экскурсии.

Стоимость билетов в Сад скульптур и галерею — 80 гривен, для студентов, школьников и переселенцев — 60 гривен, при наличии подтверждающего документа.

в Сад скульптур и галерею — 80 гривен, для студентов, школьников и переселенцев — 60 гривен, при наличии подтверждающего документа. На концерты в Золотом зале билеты стоят 120 гривен и 60 гривен.

120 гривен и 60 гривен. Время работы музея — с 10.00 до 18.00.

— с 10.00 до 18.00. Выходной день — понедельник.

— понедельник. Адрес: улица Ланжероновская, 2, телефон: (048) 722-33-70.

Художественный музей

В Художественном музее проводятся экскурсии по временным выставкам. Также можно посетить знаменитый грот, который расположен под зданием музея.

Сейчас там работает выставка-лаборатория Ольги Штейн «Ты кормишь их, они кормят тебя. Ничего общего». В день открытия вход свободный.

Время работы музея — со среды по воскресенье, с 11.00 до 17.00. Выходные дни — понедельник и вторник.

— со среды по воскресенье, с 11.00 до 17.00. Выходные дни — понедельник и вторник. Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий посетителей — 50 гривен.

— 100 гривен, для льготных категорий посетителей — 50 гривен. Адрес музея: улица Софиевская, 5а, телефон — (048) 737-38-70.

Историко-краеведческий музей

В музее работает экспозиция на первом этаже, проводятся экскурсии и мероприятия.

Время работы музея — с 10.00 до 16.00, кассы — до 15.30.

— с 10.00 до 16.00, кассы — до 15.30. Выходные дни — суббота и воскресенье.

— суббота и воскресенье. Стоимость билетов — 25 гривен, экскурсия — 50 гривен.

— 25 гривен, экскурсия — 50 гривен. Адрес музея: улица Гаванная, 4, телефон — (048) 722-84-90.

Музей Рериха

Музей Рериха работает так же, как и в довоенное время, а его экспозиция открыта для посещений. Экскурсии проводятся по желанию посетителей на трех языках — украинском, русском и английском.

Время работы музея — с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник.

— с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник. Вход свободный , однако принимаются добровольные пожертвования для поддержки и развития музея.

, однако принимаются добровольные пожертвования для поддержки и развития музея. Адрес: улица Большая Арнаутская, 47, телефон — (048) 704-58-58.

Музей личных коллекций имени Блещунова

В военное время постоянная экспозиция музея закрыта, а сам музей работает как выставочное пространство «Квартира № 6». Здесь проводятся выставки современного искусства, которые обновляются примерно раз в три недели.

Музей работает с четверга по воскресенье,

Выходные дни — понедельник, вторник, среда.

— понедельник, вторник, среда. Время работы — с 11.00 до 17.00.

— с 11.00 до 17.00. Адрес: улица Польская, 19; Телефон — (048) 763-03-86.

Одесский областной центр украинской культуры

В Одесском центре украинской культуры представлена обширная и богатая экспозиция, посвященная украинскому народному творчеству. Здесь можно увидеть образцы ручной вышивки, уникальные изделия из соломы, предметы гончарного промысла, вручную расписанные народными мастерами в своеобразной и редкой технике. Сотрудники расскажут много интересного и удивительного о нашей родной культуре, творчестве и обычаях. При центре работают курсы народного творчества, где можно научиться вышивать, лепить из глины и многому другому.

Время работы — с 9.00 до 18.00,

— с 9.00 до 18.00, Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

— с 13.00 до 14.00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

— суббота и воскресенье. Адрес: улица Польская, 20; Телефон — (048) 722-29-22.

На фото — Одесский художественный музей