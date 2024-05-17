Как работают одесские музеи во время войны?

Несмотря на сложные военные условия и частые воздушные тревоги, одесские музеи продолжают работать и принимать посетителей. И хотя многие шедевры одесских коллекций эвакуированы и находятся в безопасных местах, в музеях проводятся выставки и экскурсии, лекции и концерты.
Музей западного и восточного искусства
Музей западного и восточного искусства проводит выставки и лекции на различные темы. Проходит выставка гобеленов Эстер Серапионовой «Захисти нас святими Твоїми ангелами».
18 мая в 14.00 состоится лекция «Встреча с картиной «Натюрморт с женской фигурой». Абрахам Брейгель и Гийом Куртуа».
- Время работы музея — с 12.00 до 17.00, касса работает до 16.30. Выходной день — среда.
- Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий — 50 гривен.
- Адрес музея: улица Пушкинская, 9.
Литературный музей
В Литературном музее для посетителей доступны Сад скульптур под открытым небом, галерея и Золотой зал, в котором проводятся концерты и выступления. По предварительной договоренности сотрудники музея организуют экскурсии.
- Стоимость билетов в Сад скульптур и галерею — 80 гривен, для студентов, школьников и переселенцев — 60 гривен, при наличии подтверждающего документа.
- На концерты в Золотом зале билеты стоят 120 гривен и 60 гривен.
- Время работы музея — с 10.00 до 18.00.
- Выходной день — понедельник.
- Адрес: улица Ланжероновская, 2, телефон: (048) 722-33-70.
Художественный музей
В Художественном музее проводятся экскурсии по временным выставкам. Также можно посетить знаменитый грот, который расположен под зданием музея.
Сейчас там работает выставка-лаборатория Ольги Штейн «Ты кормишь их, они кормят тебя. Ничего общего». В день открытия вход свободный.
- Время работы музея — со среды по воскресенье, с 11.00 до 17.00. Выходные дни — понедельник и вторник.
- Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий посетителей — 50 гривен.
- Адрес музея: улица Софиевская, 5а, телефон — (048) 737-38-70.
Историко-краеведческий музей
В музее работает экспозиция на первом этаже, проводятся экскурсии и мероприятия.
- Время работы музея — с 10.00 до 16.00, кассы — до 15.30.
- Выходные дни — суббота и воскресенье.
- Стоимость билетов — 25 гривен, экскурсия — 50 гривен.
- Адрес музея: улица Гаванная, 4, телефон — (048) 722-84-90.
Музей Рериха
Музей Рериха работает так же, как и в довоенное время, а его экспозиция открыта для посещений. Экскурсии проводятся по желанию посетителей на трех языках — украинском, русском и английском.
- Время работы музея — с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник.
- Вход свободный, однако принимаются добровольные пожертвования для поддержки и развития музея.
- Адрес: улица Большая Арнаутская, 47, телефон — (048) 704-58-58.
Музей личных коллекций имени Блещунова
В военное время постоянная экспозиция музея закрыта, а сам музей работает как выставочное пространство «Квартира № 6». Здесь проводятся выставки современного искусства, которые обновляются примерно раз в три недели.
- Музей работает с четверга по воскресенье,
- Выходные дни — понедельник, вторник, среда.
- Время работы — с 11.00 до 17.00.
- Адрес: улица Польская, 19; Телефон — (048) 763-03-86.
Одесский областной центр украинской культуры
В Одесском центре украинской культуры представлена обширная и богатая экспозиция, посвященная украинскому народному творчеству. Здесь можно увидеть образцы ручной вышивки, уникальные изделия из соломы, предметы гончарного промысла, вручную расписанные народными мастерами в своеобразной и редкой технике. Сотрудники расскажут много интересного и удивительного о нашей родной культуре, творчестве и обычаях. При центре работают курсы народного творчества, где можно научиться вышивать, лепить из глины и многому другому.
- Время работы — с 9.00 до 18.00,
- Обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.
- Выходные дни — суббота и воскресенье.
- Адрес: улица Польская, 20; Телефон — (048) 722-29-22.
На фото — Одесский художественный музей