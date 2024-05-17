Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой»

Кто кому делает нервы?

Что-то «молодое» уже немного дешевеет, но цены все равно вызывают удивление (в смысле «почему так дорого?»). Продавцы почти не обращают на это внимания, ведь знают: люди все равно покупают все нужное. А иногда – может, не такое уж нужное.

Из разговора мужа с женой:

– Ты смотри, молодой картофель все-таки дешевеет немного.

– Так возьмем?

– Да еще рано. Пусть станет еще дешевле…

– Ну ты скажешь!.. Пока это еще случится…

– Да вообще, она мне что-то не очень нравится… Кажется, молодая картошка в этом году слишком рано становится старой…

Услышавшая это продавщица сразу рассказала, кто здесь старый, кто молодой и вообще «прошлась» по покупателям, приходящим на Привоз делать нервы…

А что же с ценами на молодое и старое?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-35 грн;

картофель «молодой» — 45-65 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 40-90 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 50-100 грн;

огурцы – 50-110 грн;

сладкий перец – 50-150 грн;

баклажаны – 60-130 грн;

капуста «молодая» – 15-30 грн;

чеснок – 90-140 грн;

морковь – 25-35 грн;

редис – 20-30 грн;

зеленый горошек – 60-135 грн;

зелень в пучках – от 5 до 15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-25 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-140 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 40-70 грн;

клубника – 60-120 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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