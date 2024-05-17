Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой»

Вот сколько приходишь на наш одесский Привоз, столько и удивляешься: праздник не праздник, плохая погода, хорошая, а людей всегда много. Так и сейчас, в разгар мая.
Кто кому делает нервы?
Что-то «молодое» уже немного дешевеет, но цены все равно вызывают удивление (в смысле «почему так дорого?»). Продавцы почти не обращают на это внимания, ведь знают: люди все равно покупают все нужное. А иногда – может, не такое уж нужное.
Из разговора мужа с женой:
– Ты смотри, молодой картофель все-таки дешевеет немного.
– Так возьмем?
– Да еще рано. Пусть станет еще дешевле…
– Ну ты скажешь!.. Пока это еще случится…
– Да вообще, она мне что-то не очень нравится… Кажется, молодая картошка в этом году слишком рано становится старой…
Услышавшая это продавщица сразу рассказала, кто здесь старый, кто молодой и вообще «прошлась» по покупателям, приходящим на Привоз делать нервы…
А что же с ценами на молодое и старое?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- картофель «молодой» — 45-65 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 40-90 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 50-100 грн;
- огурцы – 50-110 грн;
- сладкий перец – 50-150 грн;
- баклажаны – 60-130 грн;
- капуста «молодая» – 15-30 грн;
- чеснок – 90-140 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- редис – 20-30 грн;
- зеленый горошек – 60-135 грн;
- зелень в пучках – от 5 до 15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 15-25 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-140 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 40-70 грн;
- клубника – 60-120 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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