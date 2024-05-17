Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой»

Цены на Привозе 17 мая: «молодая картошка уже становится старой»

Вот сколько приходишь на наш одесский Привоз, столько и удивляешься: праздник не праздник, плохая погода, хорошая, а людей всегда много. Так и сейчас, в разгар мая.

Кто кому делает нервы?

Что-то «молодое» уже немного дешевеет, но цены все равно вызывают удивление (в смысле «почему так дорого?»). Продавцы почти не обращают на это внимания, ведь знают: люди все равно покупают все нужное. А иногда – может, не такое уж нужное.

На Привозе

Из разговора мужа с женой:

– Ты смотри, молодой картофель все-таки дешевеет немного.

– Так возьмем?

– Да еще рано. Пусть станет еще дешевле…

– Ну ты скажешь!.. Пока это еще случится…

– Да вообще, она мне что-то не очень нравится… Кажется, молодая картошка в этом году слишком рано становится старой…

Услышавшая это продавщица сразу рассказала, кто здесь старый, кто молодой и вообще «прошлась» по покупателям, приходящим на Привоз делать нервы…

Привоз, картошка

А что же с ценами на молодое и старое?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-35 грн;
  • картофель «молодой» — 45-65 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 40-90 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 50-100 грн;
  • огурцы – 50-110 грн;
  • сладкий перец – 50-150 грн;
  • баклажаны – 60-130 грн;
  • капуста «молодая» – 15-30 грн;
  • чеснок – 90-140 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • редис – 20-30 грн;
  • зеленый горошек – 60-135 грн;
  • зелень в пучках – от 5 до 15 грн.
    На Привозе в мае
    На Привозе в мае2
    На Привозе в мае3
    На Привозе в мае4
    На Привозе в мае5
    На Привозе в мае6
    На Привозе в мае7
    На Привозе в мае8

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 15-25 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-140 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • апельсины – 40-70 грн;
  • клубника – 60-120 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Мясо на Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Свинина

Сало на Привозе

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 110-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Сазан на Привозе

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Майский Привоз все больше превращается в летний: цены на рынке 10 мая.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua