Становятся ли супруги внешне похожими друг на друга?

В конце 80-х американские исследователи обнаружили, что чем дольше пара находится в браке, тем более похожими становятся их лица. Это было видно по фотографиям. Но спустя 30 лет теорию опровергли с помощью современных технологий. Программа для распознавания лиц не обнаружила сходства.

Давайте разберемся, к какому выводу пришли исследователи и можно ли поставить точку в этом вопросе.

Кто выдвинул теорию, что муж и жена становятся похожими?

Психологи из Мичиганского университета еще в 1987 году попытались это научно доказать. Они провели эксперимент с фотографиями супружеских пар. В одну стопку положили снимки, сделанные во время свадьбы, а в другую, фотографии супругов спустя 25 лет. После чего участники эксперимента пытались найти среди них пары.

Оказалось, что лица пожилых супругов действительно были похожими: у них одинаковые морщины и контуры лица.

Исследователи объясняли это тем, что муж и жена испытывают схожие эмоции в браке, что действует на мышцы лица и систему кровообращения. В результате, выражения лиц приобретают общие черты.

К какому выводу пришли современные исследователи?

В 2020 году ученые из Стэнфордского университета провели похожий эксперимент. Они решили перепроверить теорию о схожести лиц супругов с помощью компьютера. Но чтобы не полагаться только на машину, к эксперименту привлекли добровольцев.

Используя два независимых метода оценки, вручную и с помощью алгоритма VGGFace2, исследователи пришли к абсолютно противоположному выводу, чем в более раннем эксперименте конца 80-х годов. Ни люди, ни алгоритм не смогли подтвердить теорию, что супруги становятся более похожими. Участники даже отметили, что со временем пары стали сильно отличаться, хотя в начале брака имели некоторые сходства.

Статья по теме: Одесситам на заметку — 7 правил счастливой семьи

Почему тогда муж и жена бывают так сильно похожи?

Есть ряд исследований, согласно которым люди изначально выбирают партнера, очень похожего на себя или на своего родителя. Это связано с генетикой и эволюционными изменениями. Привлекательность человека определяют в сравнении с чертами лица родителей.

Совместная жизнь не обязательно сделает людей более похожими внешне, но в организме у супругов могут происходить одинаковые процессы. Ученые из Университета Иллинойса обнаружили, что пожилые супружеские пары синхронизируют работу своих сердец.

Исследователи измеряли пульс с помощью электронных браслетов. Когда супруги находились рядом, частота сердечных сокращений подстраивалась под ритм партнера: иногда темп задавал муж, иногда жена. Выявить четкой закономерности исследователям пока не удалось.

Сердца супругов взаимодействуют в течение дня. Это влияет на физиологию и поведение. Даже ничего не говоря друг другу, а просто находясь рядом, сердца супругов пытаются найти равновесие, общий ритм. Исследователи называют это уникальным танцем, когда один партнер запускает сердце другого, и наоборот.

Читайте также: Спустя полвека — в Одессе супружеская пара поженилась второй раз

Фото: Freepik