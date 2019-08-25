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Новости Одессы и Одесской области

Спустя полвека: в Одессе супружеская пара поженилась второй раз (фото)

Спустя полвека: в Одессе супружеская пара поженилась второй раз (фото)

Инициатором свадьбы выступила дочь супругов. О необычной церемонии бракосочетания рассказали в Главном теруправлении юстиции в Одесской области.

Минюст еще в прошлом году придумал новую услугу для молодоженов – “Юбилейная свадьба”. Суть в том, что любая семейная пара может пожениться повторно. При этом не важно, сколько супруги до этого были вместе. Главное – желание.

Вот и в Одессе Ольга и Николай Яцынюки поучаствовали в эксперименте – спустя 50 лет совместной жизни. Правда, не сами решились. Это был сюприз от дочери, которая так оригинально поздравила родителей с “Золотой свадьбой”.

Говорит, хотела, чтобы мама с папой вновь ощутили незабываемые эмоции – как в молодости, когда впервые поклялись друг другу в верности.

В Малиновский ЗАГС, где состоялось торжество, Яцынюки принесли тот же рушник, который был на их свадьбе полвека назад. Собравшихся до слез тронуло, когда супруги, прожившие много лет в горе и радости, опять обменялись кольцами. После заветного “да” к молодоженам выстроились желающие поздравить.

Гостей собралось немало. Все потому, что Яцынюков в городе многие знают. Супруги – заслуженные педагоги, лауреаты многочисленных музыкальных состязаний, в том числе  международных. А в Одессе их частенько зовут в жюри песенных конкурсов.

Супруги всю жизнь посвятили музыке, которая еще в юности объединила их сердца. Дочь рассказывает, что мать с отцом вместе учились – в Луцком музучилище. Так студенческая любовь переросла в глубокое взаимное чувство на всю жизнь.

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Фото: официальный сайт Главного территориального управления юстиции в Одесской области

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Олеся Мамиенко
Олеся Мамиенко
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