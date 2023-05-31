Новости Одессы и Одесской области

Планируется ли второй этап повышения тарифов на электроэнергию?

Планируется ли второй этап повышения тарифов на электроэнергию?

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составит 2,64 грн за кВт. В среднем платежка за электроэнергию вырастет на 250 грн.

В настоящее время не планируется второй этап повышения тарифа, заявил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

Что касается субсидий на покрытие тарифов, то они сохранятся. Также субсидию планируют увеличить, поскольку станет больше людей, которым такая субсидия потребуется после роста тарифа.

Увеличение тарифов на электроэнергию для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры. Это поможет поддержать поврежденную в результате обстрелов энергосистему и подготовиться к следующему отопительному сезону, пояснили в Минэнерго.

НКРЭКУ предлагали поднять тариф для населения в два этапа: первый тариф предлагали 2,88 гривны за кВт. Но после расчетов в Минэнерго, тариф для населения сделали несколько меньше – 2,64 грн.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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