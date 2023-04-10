Подорожает ли в Одессе газ?

В прошлом году правительство установило так называемый тарифный мораторий. На время военного положения и шесть месяцев после него запрещено поднимать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Теперь велика вероятность, что ситуация скоро изменится.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, правительство и «Нафтогаз» рассматривают вопрос повышения тарифов на газ с мая. Один из вариантов – поднять его до 11-12 гривен за кубометр. Следующим этапом возможно повышение до 16 гривен за кубометр. Это может стать следствием пересмотра тарифов на электроэнергию и услуги водоканалов.

Сейчас «Нафтогаз» продает газ бытовым потребителям по 7,96 гривны за кубометр. Если тариф увеличится, то не только для населения, но и для предприятий теплокоммунэнерго. А значит, уже в следующем сезоне вырастет стоимость тепла.

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