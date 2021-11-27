Спроси у доктора: как уберечься от герпеса?

«Одесская жизнь» узнавала у врача-пульмонолога как уберечься от герпеса — лихорадки на губах и других слизистых оболочках.

С наступлением холодов у меня часто появляется так называемая лихорадка на губах, которая обычно выступает после простуды. Как можно бороться с этим неприятным явлением, есть ли меры его профилактики? Ольга Юрьевна, г. Черкассы»

На вопрос читательницы отвечает врач-пульмонолог днепровской горбольницы №9 Наталья Масич:

— То, что вы называете «лихорадкой на губах», на самом деле является герпесом (от греч. «herpes» — ползучая, распространяющаяся кожная болезнь) — очень распространенным вирусным заболеванием с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Проблема эта не нова — о герпесе писал еще Геродот за сто лет до нашей эры. Кстати, именно он дал вирусу современное название из-за способности герпетических язвочек «расползаться» в разные стороны от первичного пузырька.

Возбудитель болезни — вирус простого герпеса (ВПГ), который имеют около 90% населения земли, но лишь у 5% из них он проявляется характерными симптомами, в остальных случаях герпетическая инфекция протекает без клинических последствий. Многие ошибочно считают герпес проявлением простуды, но в действительности это самостоятельное заболевание. Обычно вирус активизируется при переохлаждении или, наоборот, перегревании организма, стрессе, переутомлении, обострении хронических заболеваний или снижении общего иммунитета.

Наиболее часто герпес поражает кожу, глаза (конъюнктивит, кератит), слизистые оболочки лица или половых органов, центральную нервную систему (энцефалит, менингит).

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Вирус герпеса передается непосредственным контактным путем, а также через предметы обихода (общую посуду, полотенце, косметику). Возможна также передача инфекции воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Герпес проникает через слизистые оболочки полости рта, верхних дыхательных путей и половых органов. Преодолев тканевые барьеры, вирус попадает в кровь и лимфу, а затем — в различные внутренние органы.

Многие пациенты ошибочно считают, если сыпь прошла – герпес вылечен. К сожалению, это не так — удалить вирус из организма полностью невозможно: однажды попав внутрь, он остается с человеком на всю жизнь, и можно лишь заставить его находиться в спящем состоянии.

При частых рецидивах врач назначает специальные лекарства, которые стимулируют иммунитет, и общеукрепляющие средства. А вот прижигать язвочки спиртом, йодом или зеленкой не стоит – таким способом легко обжечь и без того поврежденные кожу и слизистую.

При этом профилактикой герпеса является частое и тщательное мытье рук (исследования показывают, что больше всего вирусных бактерий находится на деньгах, мобильном телефоне, поручнях общественного транспорта, компьютерной клавиатуре, а также в общественных туалетах), использование только личных предметов гигиены и косметики, укрепление иммунитета, избегание сильного переохлаждения организма.

Подготовила Ирина Лебединец

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