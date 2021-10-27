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Спроси у доктора: как избавиться от болей в спине?

Спроси у доктора: как избавиться от болей в спине?

Прежде чем приступить к профилактике болей в спине, необходимо все-таки выяснить их причину, так как успех лечебных и профилактических мер во многом зависит от правильно и своевременно поставленного диагноза.

У меня часто устает и болит (тянет) спина, хотя серьезных проблем с ней вроде бы нет. Подскажите о возможных причинах таких болей и как с ними бороться.

Лариса Олеговна, г. Кременчуг».

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На вопрос читательницы отвечает врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Прежде чем приступить к профилактике болей в спине, необходимо все-таки выяснить их причину, так как успех лечебных и профилактических мер во многом зависит от правильно и своевременно поставленного диагноза.

ВЫЯСНЯЕМ ПРИЧИНУ. Часто повышенная утомляемость и тянущие боли в спине обусловлены таким распространенным заболеванием позвоночника, как остеохондроз. Но надо также исключить наличие у вас других, более опасных, патологий: врожденных дефектов позвоночника, болезни Бехтерева, опухолевых процессов, болезней внутренних органов (у женщин это чаще всего гинекологические заболевания, у мужчин – патология простаты, прямой кишки, камни в мочевом пузыре) и т.д.

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА. Если ваш врач, по результатам обследования, уже исключил все вышеупомянутое, то воспользуйтесь следующими советами:

  • если вам приходится много сидеть, следите, чтобы высота сиденья стула была равна длине вашей голени и, сидя на стуле ровно, прислоняясь подлопаточной областью к спинке, вы могли бы без напряжения поставить ноги на полную стопу;
  • если вам приходится долго стоять, старайтесь облокотиться на что-то спиной или руками, чаще переносите тяжесть тела с ноги на ногу (переминайтесь);
  • больше ходите пешком, главное при этом — удобная ортопедическая обувь;
  • носите тяжести, равномерно распределяя их на обе руки, а не вешая сумку на одно плечо (в этом плане для спины вообще полезнее всего рюкзак). Поднимая тяжелую сумку или пакет с пола, избегайте опасных для позвоночника рывковых движений.

ДЕЛАЕМ ЗАРЯДКУ. Кроме того, ежедневно делайте несложный гимнастический комплекс для спины. В него должны входить следующие упражнения (перед их выполнением обязательна разминка):

  1. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях: положите колени вправо, руки — влево, потянитесь, повторите то же самое в другую сторону.
  2. Исходное положение, как и в первом пункте: подожмите колени к животу, обхватите руками и покачайтесь на согнутой спине от шеи до крестца.
  3. Исходное положение — лежа на животе: поднимите плечевой пояс на вытянутых руках, при неподвижных плечах посмотрите через правое плечо на левую ногу и наоборот.
  4. Исходное положение — стоя, руки согнуты около груди: делайте повороты вправо, влево. Повороты нужно делать с максимальной амплитудой, сначала на уровне ключиц, затем на уровне груди и, наконец, на уровне нижней реберной дуги.

Подготовила Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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