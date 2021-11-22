Спроси у доктора: отчего воспаляются потовые железы?

Если вы вдруг заметили у себя под мышкой красноватый болезненный бугорок, не относитесь к этому «прыщику» легкомысленно и не пытайтесь его выдавить — это может иметь неприятные последствия.

Отчего возникает подобное воспаление и чем оно опасно, объяснил врач-дерматовенеролог высшей категории днепропетровского областного кожвендиспансера Владимир Агафонов.

Царапина может быть опасной

Болезненное гнойное воспаление потовых желез называется гидраденитом. Наиболее часто этот процесс наблюдается в подмышечных впадинах или в паховой области, но также иногда может возникать около сосков, пупка, ануса и на других частях тела. Нередко после гидраденита остаются рубцы.

Возбудителями заболевания чаще всего становятся стрептококк или золотистый стафилококк. Бактерии проникают в потовые железы вместе с током лимфы через порезы и повреждения кожи и вызывают воспаление, зуд, повышение температуры тела.

К группе риска относятся люди с лишним весом, повышенной потливостью, ослабленным иммунитетом. При этом женщины страдают от воспаления потовых желез чаще мужчин.

Гидраденит не заразен и не передается от больного человека здоровому.

Виноваты диабет, антиперспиранты и наследственность

Существует несколько причин развития гидраденита. Среди основных: несоблюдение правил личной гигиены, наличие сахарного диабета, ожирение и другие эндокринные заболевания, частые порезы при бритье, опрелости, нарушение работы потовых желез, переохлаждение организма. Есть версия, что развитие воспаления может провоцировать регулярное использование антиперспирантов, которые закупоривают потовые железы.

Нередко причиной гидраденита становится наследственная предрасположенность.

Ранее мы рассказывали о том, как справиться с беспричинной тревогой.

Какие симптомы гидраденита?

Гидраденит начинается с появления в типичном месте болезненного небольшого узелка под кожей. Вначале он не виден, но прощупывается. Через 24-48 часов уплотнение значительно увеличивается в размерах, кожа становится вначале красной, а затем багрово-синюшной, боль и зуд нарастают. Может присутствовать ощущение жара в проблемной зоне.

Если своевременно не начать лечение, воспаление потовых желез будет сопровождаться сильной болью, а в уплотнении появится гнойный стержень. На этом этапе часто присутствуют и симптомы общей интоксикации: повышенная температура тела, озноб, тошнота и рвота, слабость, головные боли. При осложнении возможно образование свищей.

В дальнейшем инфекция может распространиться на другие ткани, а патология перейдет в хронический гидраденит. Признаки заболевания в таком случае будут следующими: постоянная общая слабость и недомогание, быстрая утомляемость, нарушение сна, скачки температуры тела, сильная отечность подкожного слоя.

Как лечить гидраденит?

Если вы заметили первые признаки гидраденита, не медлите с визитом к врачу-дерматологу. Специалист проведет осмотр и направит на необходимые обследования: клинический анализ крови, бактериологическое исследование отделяемого и определение чувствительности возбудителя к антибиотикам.

Тактика лечения гидраденита зависит от стадии воспаления. На начальных этапах применяется комплексное медикаментозное лечение, включающее в себя антибактериальную терапию, прием иммуностимуляторов, противовоспалительных, обезболивающих и антигистаминных препаратов, применение антисептиков. Также показаны сухие компрессы и физиотерапевтические процедуры (ультразвук, ультрафиолет, электрофорез, УВЧ, лазеротерапия).

Но при остром или хроническом гидрадените нередко приходится прибегать к хирургическому вмешательству и вскрывать гнойник.

Больной также должен соблюдать диету: исключить из рациона соленое, сладкое, острое, алкоголь, пряности; есть больше капусты, яблок, ягод, принимать витамины.

Полезные советы от врача: что делать, чтобы не заболеть гидраденитом

Чтобы предупредить возникновение гидраденита, носите свободную одежду из натуральных тканей, откажитесь от синтетического нижнего белья, ежедневно принимайте душ, раз в неделю – с антибактериальным мылом. Старайтесь не использовать антиперспиранты ежедневно и обязательно смывайте их перед сном.

Ирина Лебединец

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от болей в спине.