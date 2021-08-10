Угревая болезнь (акне), спровоцированная различными внутренними и внешними факторами, может возникнуть у пациентов любого возраста.

Какие причины чаще всего вызывают акне и как бороться с воспалениями на коже, рассказал дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Кто в группе риска?

Акне (угри, угревая сыпь) – это хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате закупорки протоков сальных желез и нарушения их нормальной работы. Акне чаще всего возникает на лице, а также верхней части груди и спины – в зонах с большим количеством сальных желез.

Угри – одна из самых распространенных кожных болезней в мире. Чаще от акне страдают женщины, в то же время у мужчин заболевание обычно протекает тяжелее. Больше к высыпаниям склонны люди с жирным типом кожи.

Многие ошибочно считают, что угревая сыпь бывает только у подростков из-за стремительных гормональных изменений в организме. Но в последние десятилетия дерматологи отмечают значительное количество больных зрелого и даже пожилого возраста – с так называемым «поздним акне».

Причины проблемы акне

Привести к возникновению проблемы могут несколько причин – как поодиночке, так и в совокупности. Зачастую в появлении угрей виноваты наследственная предрасположенность, болезни желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, колебания или нарушения гормонального фона, сильный или хронический стресс, инфекции, ослабление иммунитета.

Факторами риска выступают и неправильное питание, курение и злоупотребление спиртным, переизбыток ультрафиолета, жаркий и влажный климат, повышенная потливость, частые механические повреждения кожи. Спровоцировать угревую сыпь способны также прием некоторых лекарств (так называемые медикаментозные угри) и применение некачественной или неправильно подобранной декоративной косметики и средств по уходу за кожей.

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Формы и степени угревой болезни

Различают невоспалительные и воспалительные формы акне. К первым относятся комедоны, которые бывают двух видов: открытые (типичный пример – черные точки на крыльях носа, их содержимое легко выдавливается при нажатии на кожу) и закрытые (белесые подкожные прыщики). Воспалительные формы – это папулы (красные бугорки) и пустулы (гнойные прыщи), а также узлы и кисты.

На начальной стадии заболевания комедоны и папулы единичны, потом их становится больше и к ним присоединяются пустулы. В тяжелых случаях возникают множественные, глубокие и болезненные очаги воспалений, после заживления которых остаются келоидные рубцы и пятна с гиперпигментацией.

Диагностика и лечение акне

Из-за характерных внешних проявлений диагностика акне обычно не представляет для дерматолога особых трудностей. Но важно дифференцировать угри от других кожных заболеваний, а также определить первопричины проблемы, чтобы устранить или минимизировать провоцирующие факторы. Поэтому могут понадобиться различные анализы и обследования, а также консультации эндокринолога, гастроэнтеролога, гинеколога.

Универсальной схемы лечения угрей нет – терапия индивидуальна и зависит от множества факторов: пускового механизма болезни, возраста и общего состояния здоровья пациента, формы и стадии заболевания.

Помимо приема препаратов для лечения причины возникновения акне, могут быть рекомендованы курс витаминов, средства наружного применения (болтушки, мази, кремы), косметологические и физиотерапевтические процедуры, лечебная косметика.

Также важно оздоровить рацион (отказаться от сладкого, жирного, жареного, есть больше овощей, фруктов, клетчатки, пить не менее двух литров воды в день), отказаться от вредных привычек, избегать стрессов, высыпаться.

И помните, что лечение акне – это длительный системный процесс, который занимает минимум полтора-два месяца, поэтому важно не опускать руки и не бросать терапию на полпути.

Внимание, противопоказания!

При акне категорически запрещены расчесывание, распаривание и массаж воспалений, самостоятельное выдавливание комедонов и прыщей – это может привести к распространению угрей на новые участки кожи. Также откажитесь от попытки скрыть или замаскировать высыпания с помощью слоя тонального крема и пудры – косметика только усугубит проблему закупорки пор.

Ирина Лебединец

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