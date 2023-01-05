Мы выжили в 2022 году. Как война отразилась на психике украинцев?

Если вы читаете эти строчки, значит выжили в 2022 году. Добро пожаловать в 2023. Мы в редакции также рады, что весь этот год смогли быть на связи и информировать о главных событиях.

Последние десять месяцев были сверхсложными. И дотянуть до сегодняшнего дня стоило отдельных усилий. Для нашего ментального и психического здоровья война стала испытанием со звездочкой.

По данным ВОЗ, четверть населения Украины (а это около 10 миллионов человек) могут иметь психическое расстройство из-за полномасштабной войны. Юлия Ермакова, практический психолог КНП «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» ООР поможет понять, как менялось психологическое состояние украинцев, и как правильно начать новый 2023 год.

«После широкомасштабного вторжения России в Украину, множество людей пережило травматические события. Люди подверглись угрозе собственной жизни, или были свидетелями таких угроз, были свидетелями травмирующих событий: обстрелы, угроза жизни близких, оккупация», – объясняет Юлия Ермакова. По ее словам, такой пережитый опыт стрессового характера может приводить к расстройствам психологического состояния.

Первые признаки проблем с психологическим здоровьем

По словам практического психолога, есть много симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с психологическим или психическим здоровьем человека. Человек живет эмоциональной, физиологической и социальной жизнью, поэтому и отклонения от нормы могут проявляться по-разному:

Эмоционально – когнитивные признаки: ощущение тревоги, страха, подавленное настроение, раздражительность, проявления злобы к себе или к окружающим людям, негативные мысли о себе, или окружающих, негативные мысли о будущем, апатия, снижение памяти и концентрации внимания. Физиологические признаки: постоянная усталость, быстрая утомляемость или наоборот излишняя активность, двигательная заторможенность, или ее резкое увеличение. Постоянные физические боли: головные, сердечные, мышечные, бессонница, или пересыпание, изменение аппетита (недоедание или переедание), проблемы с пищеварением, желудком, кишечником, повышенные или пониженные сексуальные потребности. Социальные признаки: отсутствие желания общаться с людьми, трудности в коммуникации с людьми, проблемы на работе или в обучении при выполнении задач, отсутствие жизненных интересов, мотивации, злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами, лекарствами.

Все эти признаки могут характеризовать временные отклонения от нормы, но в совокупности они могут быть свидетельством ухудшения психологического или психического здоровья человека.

Как самостоятельно справиться с психологическими проблемами

Сон, питание, информационный контроль, личные предпочтения – это основа вашего хорошего самочувствия. Юлия Ермакова отмечает, что прежде всего нужно обращать внимание на количество и продолжительность сна.

Спать лучше 7-9 часов в день. Питаться стабильно и регулярно. И здесь не только о еде. «Суть информационного контроля в том, что человек должен контролировать потребление информации, потому что при длительном перенасыщении негативной информацией человек дополнительно переживает стресс».

Кроме того, любые ваши предпочтения могут поддержать ваше психологическое здоровье. Не надо недооценивать прогулки по парку или встречи с друзьями. Посещение театра, спортзала, занятия творчеством или чтение книги, танцы под любимую музыку помогут вам.

Важно: если предыдущие советы не работают, то вы всегда можете обратиться за помощью к своему семейному врачу или психотерапевту. Они найдут лучшее решение для вас. Помните, вы не сами и просить о помощи нормально.

Как детям стать психологически устойчивыми и пережить войну в украине

Одесситка Мария Чебан воспитывает вместе с мужем двух дочерей. Это молодая работающая семья. Дети посещают детский сад. Мария говорит, что к новым военным реалиям их семья адаптировалась.

Во время воздушной тревоги семья соблюдает меры безопасности: в детском саду есть бомбоубежище, а дома для укрытия работает правило «двух стен». В свободное время они гуляют по парку, на детской площадке, ходят в развлекательные комнаты. «Надо детей радовать, чтобы они не чувствовали, что на улице война, что все плохо. Хотя они все это понимают. И знают, что есть «дядя-дурак» (это мы так называем), который мешает нам жить и хочет сделать нам плохо. И мои дети об этом знают».

Семья Марии не собирается уезжать из Украины — их дом в Одессе. Они продолжают работать, донатить на ВСУ и волонтерить во благо страны. «Меня стимулирует моя семья. Мы работаем, служим, стараемся все для наших детей делать. Поэтому мы не раскисаем, чтобы и они не почувствовали нашей хандры», – делится Мария.

Родители — поддержка для ребенка

Юлия Ермакова убеждена, что спокойствие поможет ребенку легче адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам. Ребенок должен чувствовать, что взрослые рядом. Как можно чаще нужно обнимать ребенка. Взрослые должны транслировать ребенку чувство безопасности, ребенок должен знать, что взрослые делают все для того, чтобы в любом случае оградить его от опасности. «Ребенок не может быть психологически устойчивым самостоятельно, он очень зависит от поддержки взрослых».

Как планировать новый 2023 год в условиях неопределенности

Юлия Ермакова отмечает, что во время войны очень сложно думать о планах на будущее. Люди находятся в состоянии опасности и неопределенности. Поэтому нужно признать, что планировать свое будущее в таких условиях сложно — есть вещи, на которые мы не можем влиять. «Это тяжело, но жизнь продолжается. Продолжаются учеба, работа, есть родственники, о которых нужно заботиться и помогать. Поэтому планировать свое будущее можно и нужно», – объясняет психолог.

«Нужно заранее позволить себе менять, пересматривать или отменять свои планы с учетом окружающих обстоятельств. Если человеку сейчас тяжело и он не может что-то планировать на долгий период — ничего страшного. Жизнь и так насыщена повседневными делами. Можно жить в соответствии со своими принципами, ценностями, смыслами жизни. Следует об этом помнить». Разрешите себе. А мы тоже прислушиваемся к советам практического психолога.

Подготовила: Ольга Лопатюк