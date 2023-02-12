Одесский сквер Гамова: от площади со скорбной тайной до Территории добра

Сквер Гамова – зеленый остров на Молдаванке, который окружен улицами Балковской, Заньковецкой, Мельницкой, Михайловской. Сквером он стал только в 1947 году. До того это была площадь, «любившая» менять названия.

Сначала была площадь

Сначала она была Конной, потом – Ново-Конной. В конце позапрошлого века стала именоваться Сенной. Ну а став сквером, традиция переименований сохранилась: сквер поначалу был назван им. 10 апреля, потом сделался имени Моисеенко. В 1996 году сквер получает имя физика и астрофизика Георгия Гамова (1904, Одесса – 1968, США).

Еще будучи Сенной площадью, в апреле 1944 года, это место становится неизвестным кладбищем, точнее – местом захоронения, которое позже было уничтожено. История эта долгая, «Одесская жизнь» недавно рассказывала о ней.

Не без своеобразного колорита

Что сегодня? Вам покажется немного странным небольшой переулок, который проходит слева от сквера, если смотреть на него с улицы Мельницкой. Не удивляйтесь: это тоже сквер Гамова. То есть, расположенные здесь жилые дома значатся по адресу «Сквер Гамова», далее следует номер дома. Указатели на домах – «еще в том» состоянии.

Впрочем, разве дело только в указателях? Это место вообще производит удручающее впечатление. Но не могу не отметить: оно по-своему колоритное. Из тех уголков города, о которых принято говорить, что «время здесь остановилось». Дом на «подпорках», своеобразные уличные уголки для отдыха с пеньками и шинами, ворота из о-о-о-чень раньшего времени – все, кажется, было точно так и много-много лет тому назад. Ну разве что громко зазвучавшая воздушная тревога сразу вернула меня в реальность дня сегодняшнего.

Территория Добра и тихий уют

Вероятно, мало что изменилось бы и в самом сквере, если б здесь не появилась настоящая Территория добра – Одесская народная церковь и благотворительный фонд «Добрый самарянин». А во время войны здесь соединились воедино и фонд, и Волонтерский гуманитарный центр в Малиновском районе.

Здание церкви, памятник «Героям веры» – все это сейчас окружено спецтранспортом, местами для обогрева, раздачи одежды и бесплатного обеда для беженцев и неимущих. Здесь свой, совершенно особый ритм жизни, и всюду – множество объявлений, которые помогают людям разобраться, когда и где можно получить необходимую им помощь.

Кстати, с другой стороны сквера (вернее, рядом с ним) расположен другой памятник. Он установлен в честь красивейшего католического храма, который находился чуть дальше и был в свое время варварски уничтожен.

Есть в сквере и совсем «тихие» места, вроде как даже незаметные. Несколько детских и спортивных площадок, скамейки, урны и, главное, какой-то особый уют – таков сегодняшний день сквера Гамова, который был когда-то давно площадью…

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