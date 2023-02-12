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Одесский сквер Гамова: от площади со скорбной тайной до Территории добра

Одесский сквер Гамова: от площади со скорбной тайной до Территории добра

Сквер Гамова – зеленый остров на Молдаванке, который окружен улицами Балковской, Заньковецкой, Мельницкой, Михайловской. Сквером он стал только в 1947 году. До того это была площадь, «любившая» менять названия.

Сначала была площадь

Сначала она была Конной, потом – Ново-Конной. В конце позапрошлого века стала именоваться Сенной. Ну а став сквером, традиция переименований сохранилась: сквер поначалу был назван им. 10 апреля, потом сделался имени Моисеенко. В 1996 году сквер получает имя физика и астрофизика Георгия Гамова (1904, Одесса – 1968, США).

Сквер Гамова, памятник Гамову

Еще будучи Сенной площадью, в апреле 1944 года, это место становится неизвестным кладбищем, точнее – местом захоронения, которое позже было уничтожено. История эта долгая, «Одесская жизнь» недавно рассказывала о ней.

Не без своеобразного колорита

Что сегодня? Вам покажется немного странным небольшой переулок, который проходит слева от сквера, если смотреть на него с улицы Мельницкой. Не удивляйтесь: это тоже сквер Гамова. То есть, расположенные здесь жилые дома значатся по адресу «Сквер Гамова», далее следует номер дома. Указатели на домах – «еще в том» состоянии.

Сквер Гамова
Сквер Гамова, дом
Сквер Гамова, дорога
Сквер Гамова, калитка
Одесса, Молдаванка

Впрочем, разве дело только в указателях? Это место вообще производит удручающее впечатление. Но не могу не отметить: оно по-своему колоритное. Из тех уголков города, о которых принято говорить, что «время здесь остановилось». Дом на «подпорках», своеобразные уличные уголки для отдыха с пеньками и шинами, ворота из о-о-о-чень раньшего времени – все, кажется, было точно так и много-много лет тому назад. Ну разве что громко зазвучавшая воздушная тревога сразу вернула меня в реальность дня сегодняшнего.

Территория Добра и тихий уют

Вероятно, мало что изменилось бы и в самом сквере, если б здесь не появилась настоящая Территория добра – Одесская народная церковь и благотворительный фонд «Добрый самарянин». А во время войны здесь соединились воедино и фонд, и Волонтерский гуманитарный центр в Малиновском районе.

Здание церкви, памятник «Героям веры» – все это сейчас окружено спецтранспортом, местами для обогрева, раздачи одежды и бесплатного обеда для беженцев и неимущих. Здесь свой, совершенно особый ритм жизни, и всюду – множество объявлений, которые помогают людям разобраться, когда и где можно получить необходимую им помощь.

Сквер Гамова, волонтеры
Сквер Гамова, Территория добра
Сквер Гамова, Одесса
Сквер Гамова, палатка
Сквер Гамова в Одессе
одесский сквер Гамова

Кстати, с другой стороны сквера (вернее, рядом с ним) расположен другой памятник. Он установлен в честь красивейшего католического храма, который находился чуть дальше и был в свое время варварски уничтожен.

Сквер Гамова, памятник костелу

Есть в сквере и совсем «тихие» места, вроде как даже незаметные. Несколько детских и спортивных площадок, скамейки, урны и, главное, какой-то особый уют – таков сегодняшний день сквера Гамова, который был когда-то давно площадью…

Сквер Гамова, дерево
Сквер Гамова, площадка
Сквер Гамова, детская площадка
в сквере Гамова
Сквер Гамова, деревья
Сквер Гамова, шины
Сквер Гамова, на детской площадке
Сквер Гамова, деревья, снег
Сквер Гамова, зима 2023
Сквер Гамова, снег
Сквер Гамова зимой
Сквер Гамова, Одесса, Молдаванка
Одесса, сквер Гамова
в сквере Гамова, Одесса

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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