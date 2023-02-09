Стихийное кладбище: малоизвестная страница истории одесского сквера Гамова

Одесский сквер Гамова… Не всегда он был сквером. И вообще, история его – не из простых. Благодаря труду одесских историков и краеведов мы сегодня можем раскрыть одну из скорбных страниц его истории: это место было стихийным кладбищем. Позже уничтоженным. Или почти уничтоженным?

Еще одно кладбище?

Сквер находится в границах улиц Мельницкой, Балковской, Михаловской и Заньковецкой. В апреле 1944 года, ко дню освобождения Одессы, это место еще не было сквером. Это была площадь, которая до того то и дело меняла названия.

Как-то мне встретилась информация на одесском ресурсе «Думская». Со ссылкой на историка Александра Юнгмайстера в материале сообщалось, что «очевидцы вспоминают, как солнечным апрельским днем, сразу после освобождения Одессы, советские солдаты убивали безоружных немцев и румын в сквере, который сегодня носит имя физика Георгия Гамова». Там их и хоронили…

То есть, бывшая Сенная площадь, как тогда именовался будущий сквер Гамова, – это еще одно кладбище?

Сейчас, благодаря недавно созданному одесскими историками и краеведами сайту «Места скорби Одессы» мы можем подробнее узнать об этой истории.

Кладбище возникло 10 апреля 1944 года

Да, в самом деле, погребение на этой территории проводилось, как рассказывает нам новый ресурс, с 10 по 15 апреля 1944 года. Так появилось еще одно стихийное одесское кладбище.

«Это стихийное кладбище возникло 10 апреля 1944 года, когда на Сенную площадь начали свозить трупы всех оккупантов, прежде всего, немцев и румын, тела которых были обнаружены на улицах Одессы. Также трупы доставлялись из импровизированного морга, который развернули в бывших ледниках для хранения продуктов, которые размещались во дворе дома на углу улицы Мельничной и Занделовского переулка».

Ледник в тихом-тихом патриархальном Занделовском переулке превратился в морг…

«Определить общее количество похороненных невозможно»

Но и это еще не все. Как сообщают историки, «на Сенную площадь свозили и трупы не опознанных одесситами гражданских. Количество погребенных погребальными командами Советской армии составляло по меньшей мере две сотни. Похоронные работы, продолжавшиеся круглосуточно, наблюдать в вечернее и ночное время местные жители не могли через комендантский час военного времени, поэтому определить общее количество похороненных невозможно».

Ну а дальше получилось вот что. В 1970-х годах в связи с реконструкцией улицы Балковской и прокладкой подземных коммуникаций часть захоронений была ликвидирована, а останки вывезены вместе со строительным мусором в неизвестном направлении.

Сегодня в сквере ничего не напоминает об этой истории, даже в той его «тихой части», где когда-то возникло стихийное кладбище.

И все же:

«Остались нетронутыми групповые могилы только со стороны улицы Михайловской. В конце улицы Михайловской, на газоне между домом №68 и автомастерской, еще в начале 2000-х годов был заметен холм высотой более метра и диаметром 1,5 метра. Этот холм, по словам очевидцев, был насыпан в 1944 над групповой могилой немецких солдат…»,

– сообщает ресурс «Места скорби Одессы».

…В 1947 году площадь стала сквером. Кстати, поначалу этот сквер получил название имени 10 апреля…

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