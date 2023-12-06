Скільки відпочиватимуть українці на Різдво та Новий рік-2024

Нагадаємо, згідно із Законом України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах військового стану», прийнятим у березні 2022 року, додаткових вихідних в умовах військового стану в країні не передбачено, якщо святковий день припадає на суботу чи неділю.

Так, якщо дивитися на офіційний календар, вихідні дні цього місяця будуть у суботу та неділю 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 та 31 грудня.

Різдво Христове за новим юліанським календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Це понеділок і вихідного дня, відповідно, не буде. Він також скасований через воєнний стан, дія якого продовжена до 14 лютого 2024 року.

Загалом у грудні 31 календарний день, з яких у 2023 році 21 робочий день та 10 вихідних.

Також зазначимо, що оскільки 1 січня 2024 року випадає на понеділок, то і він буде в Україні робочим днем.

При цьому у приватних компаніях роботодавці можуть встановлювати вихідні на власний розсуд.

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Фото: Кореспондент.net