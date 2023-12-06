Новини Одеси та Одеської області

Скільки відпочиватимуть українці на Різдво та Новий рік-2024

Скільки відпочиватимуть українці на Різдво та Новий рік-2024

Сьогодні, 6 грудня, в Україні вже відзначили День ЗСУ та День Святого Миколая. Але цього року на нас ще чекають Різдво та переддень Нового року. І багатьох цікавить: чи передбачено цього року святкові вихідні та на які дні вони випадають?

Нагадаємо, згідно із Законом України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах військового стану», прийнятим у березні 2022 року, додаткових вихідних в умовах військового стану в країні не передбачено, якщо святковий день припадає на суботу чи неділю.

Так, якщо дивитися на офіційний календар, вихідні дні цього місяця будуть у суботу та неділю 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 та 31 грудня.

Різдво Христове за новим юліанським календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Це понеділок і вихідного дня, відповідно, не буде. Він також скасований через воєнний стан, дія якого продовжена до 14 лютого 2024 року.

Загалом у грудні 31 календарний день, з яких у 2023 році 21 робочий день та 10 вихідних.

Також зазначимо, що оскільки 1 січня 2024 року випадає на понеділок, то і він буде в Україні робочим днем.

При цьому у приватних компаніях роботодавці можуть встановлювати вихідні на власний розсуд.

Ви також можете дізнатися:

Фото: Кореспондент.net

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати