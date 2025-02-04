По данным горсовета, в 2024 году льготными медикаментами обеспечили 9285 человек. Среди них — 5289 человек с инвалидностью I и II групп, 643 ребенка, а также 747 участников и инвалидов Второй мировой войны.

Кроме того, бесплатные лекарства получили 657 онкологических пациентов, 267 человек с диабетом, 249 пациентов с болезнью Паркинсона, 94 больных бронхиальной астмой и 1324 человека с другими заболеваниями.

Отдельную категорию составляют 15 пациентов с пересаженными органами и клапанами сердца, которые также получили необходимые медикаменты. Техническими средствами реабилитации было обеспечено 435 взрослых и 154 ребенка. Дополнительно, в рамках программы медицинских гарантий помощь в виде технических средств получили еще 1719 взрослых и 146 детей.

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