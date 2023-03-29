Школы в Балтской громаде возвращаются к привычной форме обучения (видео)

В Балтской громаде почти все учебные заведения вернулись на обычную дневную форму в одну смену. Это стало возможным благодаря обустройству 43 защитных сооружений и убежищ. Только в двух школах обучение остается в две смены.

По данным социологов, 55% украинцев считают, что за год в Украине значительно ухудшилось качество образования из-за частичного разрушения школ и вынужденного дистанционного обучения.

Ведь при таких условиях качество образования зависит от многих факторов. В частности, далеко не все учащиеся имеют полноценный доступ к интернету и компьютерной технике. Влияет и отсутствие прямого контроля со стороны учителя, у которого нет возможности прямо наблюдать за тем, как ученик выполняет задание. Отсюда и высокие требования к самодисциплине школьников, которые должны самостоятельно и своевременно выполнять домашние задания. Возрастает и нагрузка на родителей, на которых переносится большая часть контроля за обучением собственных чад. Добавьте сюда еще психологический дискомфорт, который испытывают школьники, лишенные полноценного общения со сверстниками.

Однако дети вынуждены учиться онлайн из-за отсутствия укрытий в школах. Учитывая, что этому предшествовали два года пандемии, педагоги и родители стремились избавиться от вынужденного дистанционного обучения.

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В крупнейшей по площади в области Балтской громаде образовательные учреждения одними из первых проявили готовность вернуть своих учеников за парты. По словам начальника отдела образования Балтского городского совета Петра Кулика, почти все школы сейчас работают в одну смену. Количество мест в защитных сооружениях позволяет это делать. Ведь в общей сложности были обустроены 43 убежища. Только в двух школах обучение происходит в две смены: утром сюда идут учащиеся начальных классов, а затем с 11 часов – 5-9 классов, что дает возможность организовать полноценный учебно-воспитательный процесс.

Как удалось обустроить укрытие в учебных заведениях

К обустройству укрытий в учебных заведениях к городским властям подключились и родители учеников.

— Мы обустроили бомбоубежище, где есть питьевая вода, стенды, доски, места для отдыха, туалет, интернет. Все, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, говорит Павел, отец ученика первого класса Балтского лицея №2.

Очень непросто первоклашкам начинать обучение с «дистанционки». Мать первоклассника Екатерина признается, что едва дождалась, чтобы ее сын переступил порог класса и сел за настоящую парту.

— Это очень хорошо, особенно для первоклашек, ведь им нужно уделять много внимания. И когда учитель объясняет материал, это дает гораздо лучший результат, чем дома – онлайн, – делится Екатерина.

Хотя в лицее были готовы принять всех учеников с 1 сентября 2022 года, она боялась отпустить сына на офлайн-обучение. Лишь после Нового года решились. И качество обучения сразу улучшилось.

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— Родители посмотрели, убедились в том, что здесь безопасно, и теперь у нас полностью вся школа переведена на очное обучение, — объяснила директор Балтского лицея №2 Лилия Дони. – Хотя проблемы все равно остаются, в частности, финансовые. Ведь сейчас урезана образовательная субвенция. Но мы с пониманием относимся ко всем вызовам нашего времени и ждем победы.

Не меньше родителей возвращению детей за парты радуются и учителя. Личный контакт с преподавателем и другими сверстниками помогает сохранять мотивацию и поощряет активное участие в уроке. Школьники имеют доступ к более широкому спектру ресурсов и материалов, которые можно использовать в классе.

— Во время наших уроков я могу видеть, как горят их глаза, есть обратная связь. Нам так гораздо легче работать, ведь мы чувствуем друг друга и работаем вместе, – рассказывает учительница начальных классов Балтского лицея №2 Лилия Гловацкая.

Итак, жизнь в регионе продолжается и школы возвращаются в обычный режим работы даже во время войны.

Людмила Шелих



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